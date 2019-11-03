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Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Глава Ингушетии выразил соболезнования семье убитого начальника ЦПЭ региона

Также Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность в том, что убийство будет раскрыто

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принес соболезнования семье убитого в Москве начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева и выразил уверенность, что преступление будет раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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"Нет сомнений в том, что руководство МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление. А их коллеги из Ингушетии окажут для этого необходимую помощь", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

Также глава региона принес соболезнования родными и близкими Эльджаркиева.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером в Москве на улице Академика Анохина. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого были введены планы "Перехват" и Вулкан". Машину нашли у метро на юго-западе столицы.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али МакшариповичРасследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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