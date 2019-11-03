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Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Брат убитого главы ЦПЭ Ингушетии работал реаниматологом в Первой градской больнице Москвы

Неизвестный застрелил братьев Эльджаркиевых в субботу вечером на улице Академика Анохина

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Покойный брат убитого в Москве начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Ахмед работал анестезиологом-реаниматологом в Городской клинической больнице №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Facebook.

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Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

"Сегодня нам пришло печальное известие: трагически погиб наш коллега, врач-анестезиолог-реаниматолог Первой градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича, скорбим", - говорится в сообщении.

Неизвестный застрелил Ибрагима Эльджаркиева и его брата в субботу вечером в Москве на улице Академика Анохина. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для розыска были введены планы "Перехват" и "Вулкан". Машину нашли у метро на юго-западе столицы.

По словам источника, Ибрагим Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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