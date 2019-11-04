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Джимми Картер вернулся к преподаванию в школе после перелома таза

В октябре 95-летний экс-президент США попал в больницу после падения у себя дома

ТАСС, 4 ноября. Бывший президент США Джимми Картер вернулся к преподаванию в воскресной школе после того, как в конце октября получил перелом костей таза. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.

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По его данным, Картер провел 45-минутный урок в баптистской церкви Мараната в штате Джорджия, основой которого стало обсуждение положений Ветхого Завета. Отмечается, что в связи с переломом бывший американский лидер пропустил лишь один урок в воскресной школе.

95-летний Картер 21 октября был госпитализирован, но уже через несколько дней его выписали из больницы.

Бывший глава государства упал у себя дома, незначительно повредив кости таза. В мае он попал в больницу с переломом шейки бедра.

Теги
СШАКартер, Джимми
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