"Лучший из бывших": экс-президент США Джимми Картер за пять лет до столетия

Андрей Шитов — о том, почему для Америки сейчас очень актуальна тема политического долголетия

Описание 39-й президент США Джимми Картер © Eddie Mullholland-WPA Pool/Getty Images

Бывшему президенту США демократу Джимми Картеру 1 октября исполняется 95 лет. Тема в американском контексте злободневная, животрепещущая. Действующий президент США 73-летний республиканец Дональд Трамп в последнее время плохо выглядит — на мой взгляд, заметно хуже, чем месяц-другой назад. Я смотрел на прошлой неделе сначала его программное выступление, а затем и пресс-конференцию в ООН; своим скорбным видом и потухшим взором он напомнил мне позднего советского лидера Леонида Брежнева. Я вообще все чаще ловлю себя на мысли что Америка — это Советский Союз сегодня. Ослепленный гордыней поводырь без ведомых. Дом, разделившийся сам в себе… Трамп выглядел рассеянным, говорил слабым тихим голосом, в тоне которого порой проскальзывали жалобные нотки. Вступительное слово его на пресс-конференции растянулось почти на 25 минут и заняло более половины всего времени, отведенного на общение с журналистами.

Описание Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в ООН, 2019 год © EPA-EFE/JASON SZENES

Правда, это могло быть и сознательным "троллингом" прессы, которую президент недолюбливает и даже называет порой "врагом народа". Но он и вправду неважно смотрелся: бормотал, бесконечно повторял одно и то же, недоговаривал фразы, путал слова. Хотел, например, сказать об информации из первых рук (first-hand), но запнулся. И вспомнил только после того, как вслух перебрал несколько интуитивных замен: "первоклассная", "первосортная" или "второразрядная" ("first-class or first-rate or second-tier information"). "Боюсь, не добежит" Через год Трампу предстоит бороться за переизбрание на новый четырехлетний срок, и его потенциальные соперники из оппозиционной Демократической партии выглядят ему под стать. Первую тройку претендентов составляют на сегодняшний день бывший вице-президент Джозеф Байден, который в ноябре должен отметить 77-летие, и пара сенаторов — 78-летний Берни Сандерс из штата Вермонт и 70-летняя Элизабет Уоррен из Массачусетса.

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Двое последних — люди на американском политическом олимпе сравнительно новые, но за Байденом я наблюдаю более четверти века и считаю, что за последнее время он очень заметно сдал. Такого же мнения придерживаются и мои знакомые, одна из них на днях заочно ему посочувствовала: "Он ужасно выглядит. Боюсь, не добежит". Имеется в виду участие в предвыборной гонке. В американском политическом лексиконе ее принято сравнивать с беговой дистанцией. О претендентах говорят, что они "бегут" к выборным должностям — президентской или любой другой.

Описание Берни Сандерс © AP Photo/ Cheryl Senter

Мне это, кстати, привело на ум забавную мысль: что, если бы вместо одного из раундов дебатов организаторы отборочного этапа гонки в Демпартии США устроили реальный забег? Ну хоть на 100 метров. В какой форме добежали бы до финиша (если добежали бы) нынешние фавориты? К тому же и само президентство — крайне жестокая вещь. Я много раз думал об этом, наблюдая за тем, как менялись — в жизни и на фотографиях — хозяева Белого дома. Буквально за считаные годы даже сравнительно молодые люди вроде Джорджа Буша — младшего или Барака Обамы покрывались сединой и сетью морщин. "Я бы не потянул" Если вам кажется, что я слишком сильно уклонился от заявленной темы, то тому есть причина. Пару недель назад Картер обсуждал ровно то же самое в преддверии своего юбилея. Поскольку он — один из немногих американских лидеров, отработавших в Белом доме лишь один срок, закон ему не запрещает претендовать на второй. Прецедент такой в истории имеется: в XIX веке Гровер Кливленд был 22-м, а затем 24-м президентом США. И вот в середине сентября в ходе презентации годового отчета его именного центра в Атланте (штат Джорджия) Картера спросили, не готов ли он вновь выставить свою кандидатуру. В ответ он с широкой улыбкой выразил надежду на то, что в стране появится "ограничение по возрасту" на занятие президентского кресла, и сказал: "Знаете, [даже] если бы мне было всего 80, если бы я был на 15 лет моложе, не думаю, что мог бы принять на себя те обязанности, которые исполнял, когда был президентом".

Описание Джимми Картер во время выступления в Атланте, 2019 год © AP Photo/John Amis

"Все то, с чем я сталкивался в одной только внешней политике, — не думаю, что мог бы с этим справиться в 80 лет, — повторил Картер. — А в 95 — и речи быть не может. Мне ходить-то трудно. Думаю, мое время активного участия в политике прошло, не говоря уже о президентском забеге".

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Позже эти слова широко комментировались в американской печати. Все, естественно, напоминали, что сейчас Картер — главный долгожитель среди президентов США. По возрасту он уже на полгода опережает скончавшегося год назад Джорджа Буша — старшего. Что касается президентов "при исполнении", среди них возрастной рекорд пока принадлежит Рональду Рейгану, который покинул Белый дом за пару недель до своего 78-летия. Но Трамп может этот рекорд побить, поскольку на момент избрания в 2016 году он был немного старше Рейгана. Хотя даже и через пять лет Трамп еще не достигнет 80-летия. А вот если на выборах 2020 года победит Байден или Сандерс, то любому из них придется отмечать такой юбилей уже в ходе первого президентского срока. И поэтому в США уже сейчас идут споры о том, на один срок или на два они вообще претендуют. Вера политика и человека Картер, кстати, на том же сентябрьском мероприятии подтвердил, что на первичных выборах 2016 года в своем штате голосовал за радикального социал-демократа Сандерса, а не за центристку Хиллари Клинтон. Это отражает его собственную идейную эволюцию: в молодые годы, во время губернаторства в Джорджии и затем борьбы за президентское кресло, он считался в своей партии умеренным политиком, но со временем стал олицетворением крайне либеральных, прежде всего, правозащитных и антивоенных взглядов. Для демократов это сделало его образ иконным, для республиканцев — карикатурным. В межпартийных схватках на общенациональном уровне Картер, разумеется, в любом случае поддерживает кандидатов своей родной Демократической партии. И тут его радикализм компромиссов не терпит. Так, в июне нынешнего года он публично заявил, что без помощи Москвы Трамп не смог бы стать президентом США.

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"Нет никаких сомнений в том, что русские вмешивались в наши выборы, и хотя это вмешательство пока еще не получило количественной оценки, думаю, полное расследование показало бы, что Трамп на самом деле не победил на выборах 2016 года, — сказал Картер. — Он эти выборы проиграл, а пост свой занял благодаря тому, что русские вмешивались в его пользу". На просьбу уточнить, означает ли это, что Трамп, по его мнению, "нелегитимный президент", демократ дал уклончиво утвердительный ответ: "На основании того, что я только что сказал и от чего уже не могу отказаться". Между прочим, сказано все это было уже после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое не выявило ни "сговора" между Трампом и Россией, ни доказательств того, что приписывавшееся Москве "вмешательство" могло реально повлиять на итоги голосования в США. И Картеру, естественно, все это было известно. По-моему, его слова — наглядное подтверждение того, что человек живет верой, а не фактами. Хотя и в прямом смысле Картер известен как неподдельно верующий и глубоко набожный человек. Сенсацией предвыборной гонки 1976 года в США было его интервью журналу Playboy, в котором он признал, что "на многих женщин смотрел с вожделением" и "много раз прелюбодействовал в сердце своем". Не "забытый президент" Трамп, естественно, июньской обиды не стерпел. Он в те дни находился на саммите "Большой двадцатки" мировых держав в японской Осаке, но и там сказал журналистам, что Картер — "приятный человек", который, однако, был "кошмарным президентом" и которого за это "смешали с грязью в его собственной партии". Ныне он, по мнению Трампа, "забытый президент". Хотя, на мой взгляд, это запальчивое определение несправедливо и неверно. Не говоря уже о международном признании (а в 2002 году Картеру за миротворческую и правозащитную деятельность его самого и его центра была присуждена Нобелевская премия мира), мне всегда казалось, что и в своем отечестве репутация 39-го президента улучшается по мере того, как оседает пыль истории.

Описание Джимми Картер с Нобелевской премией мира, 2002 год © Arne Knudsen/Getty Images

Это впечатление подтвердил мне на днях в ходе очередного заезда в Москву и американский политолог и историк Том Грэм, бывший советник президента Джорджа Буша — младшего по России. На вопрос о Картере он с улыбкой ответил, что тот стал "самым лучшим бывшим президентом" в истории США, хотя и был "одним из самых плохих действующих президентов". Среди "глыб" Демократ из Джорджии работал в Белом доме в 1977–81 годах — после Джеральда Форда и перед Рональдом Рейганом. Для президента был сравнительно молод: пришел в 52 года, ушел в 56. Зато теперь рекордсмен и по общей продолжительности жизни после президентства, и по сроку (свыше 40 лет!), прошедшему после инаугурации.

Описание Инаугурация Джимми Картера, 1977 год © AP Photo

Я в годы его правления был студентом московского иняза. Помню, как нас мобилизовали на работу гидами-переводчиками на московской Олимпиаде-80 и выдали нарядную спецодежду — светлые костюмы с красными рубашками.

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Но спортивный праздник был для нас омрачен бойкотом, объявленным Картером в ответ на ввод советских войск в Афганистан. Тогда же США применили против СССР "зерновое эмбарго" и другие экономические санкции, ужесточили свои военные доктрины, включая ядерную, отказались от ратификации договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), принялись активно поддерживать, финансировать и вооружать афганских моджахедов. Последнее, как известно, "аукнулось" им спустя десятилетия, когда джихадисты из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) учинили чудовищные теракты 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Но Картер и задним числом никогда не признавал, что изначально играл с огнем и ошибался. Закат политики "разрядки" в советско-американских отношениях при нем воочию наблюдал российский дипломат и переводчик, работавший на высшем уровне, Андрей Вавилов. Подробности он описал в заключительном разделе своей отличной книги "Тайны разрядки: взгляд очевидца. Как Брежнев и Никсон выводили СССР и США из холодной войны". А для меня теперь по моей просьбе добавил, что по-человечески Картер производил приятное впечатление, был "приветлив и прост в обращении". Но как политик казался "мелковатым, без глубоких знаний" и "несколько идеалистичным". Тот же Ричард Никсон в сравнении с ним, по мнению Вавилова, "выглядел глыбой". "Прошлое вовсе не мертво" Когда Картер говорил, что в старости уже не справился бы с былыми обязанностями главы государства, он, скорее всего, не особо лукавил. Чего стоит, например, один эпизод, когда в 1979 году США и СССР находились буквально в нескольких минутах от ядерного конфликта!

Описание Президент США Джимми Картер и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, 1979 год © Владимир Мусаэльян, Валентин Соболев/ТАСС

Как рассказывал мне в 2012 году бывший помощник Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, его разбудили тогда среди ночи известием о массированном запуске советских ракет, нацеленных на США. По должности он обязан был немедленно доложить об этом президенту. Но пока он собирался с духом, буквально за минуту до звонка поступил "отбой". Позже выяснилось, что кто-то по ошибке загрузил в компьютеры Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) информацию со сценарием военных учений.

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"Если бы тогда все подтвердилось, то с учетом всего, что последовало бы, за шесть часов погибли бы 85 млн россиян и американцев", — утверждал Бжезинский. Хорошо, что все обошлось, но каких нервов это тогда стоило, трудно себе представить. Систему оповещения в NORAD пришлось совершенствовать. Да и помимо сложностей в отношениях с СССР на президентскую долю Картера выпало немало испытаний. Достаточно упомянуть иранскую революцию, сопровождавшуюся захватом заложников в посольстве США в Тегеране, энергетический кризис ("нефтяной шок") 1979 года и крупнейшую в истории США аварию на атомной электростанции "Тримайл айленд" в Пенсильвании. И все это происходило на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране. Оглядываясь на проблемы 40-летней давности и сознавая, как легко они проецируются на сегодняшний день, я вспоминаю американского классика. "Прошлое вовсе не мертво, — утверждал Уильям Фолкнер. — Оно даже и не прошлое". "Хочется, чтобы был мир" Хоть удачливым президентом Картер точно не был, имелись у него и успехи. Например, именно он 40 лет назад помог Египту и Израилю заключить мирный договор, а также полностью восстановил официальные дипломатические отношения США с Китаем.

Описание Президент Египта Анвар Садат, президент США Джимми Картер и премьер-министр Израиля Менахем Бегин во время подписания мирного договора,1979 год © AP Photo/Bob Daugherty