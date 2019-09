Россия и США: как избежать непреднамеренного ядерного конфликта

По ходу дискуссии дипломат также сетовал, что "у наших западных коллег в значительной мере утрачен навык ведения профессионального диалога и переговоров по серьезным вопросам". Он напомнил, что любая сделка по определению предполагает готовность "не только брать, но и давать". По-английски это называется give and take. И драматизм ситуации, на его взгляд, в том, что у партнеров "насчет give плохо получается, к сожалению".

Между тем без взаимопонимания и доверия все равно не обойтись. В докладе экспертов ВШЭ "первоочередными мерами" укрепления стабильности названо улучшение "каналов коммуникации", "режимов транспарентности и предсказуемости", профильных двусторонних "диалогов" между великими державами.

А Биби в своей книге посвящает "устойчивости коммуникаций" целый раздел, в котором опирается, в частности, на опыт легендарного советского посла Анатолия Добрынина, поддерживавшего "конфиденциальный канал" связи с руководством США при нескольких вашингтонских администрациях. И тоже подчеркивает, что в основе такой работы может лежать только взаимное доверие, основанное на безусловной правдивости.

Но откуда, спрашивается, взяться такому подходу, если "обмен любезностями" между Москвой и Вашингтоном, во всяком случае в публичном пространстве, будет вестись по принципу "сам дурак!"?

Раньше мне казалось, будто я знаю ответ на этот вопрос. Я считал, что непримиримая "рубка" между дипломатическими и пропагандистскими ратями наших стран ведется не столько по убеждению, сколько, можно сказать, по профессиональной обязанности. И замирает, как только с самого верха раздается команда ее прекратить.

Но теперь я в этом уже не уверен. Во-первых, враждебная риторика с обеих сторон зашкаливает и доходит порой, по-моему, до непритворной ненависти. Во-вторых, в США примирительные словесные сигналы, вроде бы публично подаваемые время от времени президентом страны, к исполнению почему-то не принимаются.

Вот в этом бы разобраться: почему так происходит?

Впрочем, это тема для отдельного разговора, а пока я спросил и Биби, и его российских коллег, что ценного они видят в работах друг друга. Наши не откликнулись, а Биби ответил, что, на его взгляд, ценна сама схожесть "выводов о том, с какими опасностями мы сталкиваемся и как с ними управляться".

"Это позволяет предположить, что у США и России имеется определенная основа для диалога о том, как сдерживать эти угрозы, и что в обеих странах есть профессионалы, сознающие значение таких дискуссий", — написал американец. Хотя тут же предупредил, что разговор не обещает быть "ни легким, ни скорым", поскольку "проблемы сложны и требуют новаторского осмысления, а резервуары доверия между США и Россией почти совсем пусты".

"Человек — зверь"?

Напоследок хочу сказать о том, чего политические аналитики и стратеги по понятным причинам не пишут. "Человек — зверь", — заявил на презентации Караганов.

Имелось в виду, что мир держится лишь на равновесии страха. Но политический смысл в этой фразе был облечен в форму моральной оценки. А это уже, как говорят американцы, in the eye of the beholder — зависит от точки зрения смотрящего.

На мой взгляд, ядерная война абсолютно аморальна. И, кстати, на США как единственной в мире стране, сжигавшей чужие города ядерными взрывами, до сих пор лежит нераскаянный грех.

В ядерной войне не может быть победителя не только в военном, но и прежде всего в моральном смысле. Представим себе, что одна из сторон нанесла "успешный" массированный ядерный удар и не получила ответа. По сути, это означает, что она поубивала всех чужих — от солдат до женщин, стариков и детей, — а свои все целы, так ведь?

И что — она после этого победитель? По-моему, это будет ровно та ситуация, про которую говорят, что живые позавидуют мертвым. И "победителям" останется разве что вешаться самим от смертной тоски. Если на всех осин хватит.