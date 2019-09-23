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Мнение

Россия и США: как избежать непреднамеренного ядерного конфликта

ШИТОВ Андрей 
Обозреватель ТАСС
Как убедился Андрей Шитов, специалисты не уверены, что ради спасения от ядерной угрозы людей удастся отвлечь от смартфонов

Специалистов по международной безопасности в России и в Америке тревожит одно и то же. Как бы нам всем не свалиться с ядерного обрыва под шелест успокоительных разговоров о том, что войны на всеобщее уничтожение быть не может, потому что ее не может быть никогда.

В начале сентября я писал о вышедшей в США новой книге бывшего аналитика ЦРУ и советника вице-президента Ричарда Чейни по России Джорджа Биби "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы".

Буквально через неделю в Москве специалисты из Высшей школы экономики (ВШЭ) во главе с Сергеем Карагановым, деканом факультета мировой политики и экономики школы, представили собственный доклад, по сути, на ту же тему. По убеждению авторов, "общая угроза ядерной войны между ведущими державами нарастает, даже несмотря на отсутствие у руководства США, Китая или России желания ее развязывать".

Без гарантий

Меня дуплет этих публикаций очень порадовал и даже слегка обнадежил. Я убедился, что серьезные люди по обе стороны Атлантики видят угрозу непреднамеренного ядерного конфликта и думают о том, как ее отвратить. Тем более что российский доклад готовился при поддержке МИД России и комитета по международным делам Госдумы РФ, а в его презентации у нас в ТАСС вместе с авторами участвовали профильный замминистра Сергей Рябков и председатель комитета Леонид Слуцкий. 

К тому же выяснилось, что документ появился не на пустом месте. Он был подготовлен по итогам ситуационного анализа с участием ведущих российских специалистов, проведенного прошлой весной в МИД РФ. Затем летом предварительная версия доклада обсуждалась авторами на закрытой встрече в Хельсинки с американскими коллегами из Гарвардского университета. Теперь дискуссию предполагается продолжить с экспертами не только из США, но и из Китая.

Рябков на презентации соглашался с центральным тезисом доклада о нарастании угроз. "Ситуация в сфере стратстабильности продолжает ухудшаться, — сказал он во вступительном слове. — К сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут… Есть риск возникновения ядерной войны".

Позже я его спросил, как все-таки купировать эти риски на практике, и он ответил, что нужен "инструментарий, который снижал бы вероятность возникновения инцидентов".

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По его словам, "эта тематика в практическом плане обсуждается с американцами". Более того, в диалоге "существенное место" занимают "вопросы общего понимания, скажем так, предконфликтных фаз", сказал дипломат, добавив: "Не дай Бог, чтобы они переросли в фазу конфликта!"

Рябков заверил, что поиск "алгоритмов, позволяющих материально снизить риск того или иного просчета или ошибочного понимания мотивов или конкретных действий той или другой стороны" будет продолжаться и впредь. Но при этом подчеркнул: "Гарантий того, что мы это найдем, никто дать не может".

Тут, конечно, хочется крякнуть с досады: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Какие же вы после этого специалисты?!"

Но, во-первых, понятно, что в том же российско-американском диалоге не все зависит от нашей собственной доброй воли, даже если исходить из ее наличия. А во-вторых, прежде чем пенять специалистам, можно оглянуться на самих себя.

Речь идет о глобальной безопасности, в буквальном смысле о судьбах человечества, но интерес к теме — примерно такой же, как к лекции о вреде курения. Скопления телекамер на презентации я что-то не заметил.

Хотя исследователи считают беспечность мировых элит, не верящих в реальность ядерной угрозы, "стратегическим паразитизмом". А Рябков не удержался от саркастического замечания о том, что "общественное сознание нужно пробуждать… отвлекать индивидуумов вида Homo sapiens от бесконечного сидения в собственных смартфонах".

"Рациональный страх"

В самом докладе авторы убедительно доказывают, что под воздействием различных факторов — от геополитических и военно-технических до социальных и психологических — стратегическая стабильность в мире сейчас крайне хрупка. Попросту говоря, от вооруженного конфликта, чреватого самыми тяжелыми последствиями, никто не застрахован.

Соответственно, специалисты из ВШЭ призывают "открыто и официально" провозгласить "недопустимость любой, а не только ядерной, войны между ядерными странами", вообще "любого военного столкновения друг с другом". И заранее договориться "о скорейшем прекращении конфликта в случае, если он все же произойдет".

Аналитики предлагают фундаментально пересмотреть "саму философию" стратегической стабильности. По их убеждению, в нынешних условиях "вместо того, чтобы пытаться преодолеть ядерное сдерживание посредством сокращения вооружений и разоружения", необходимо "согласованно и многосторонне укреплять" это самое сдерживание. В целом они предлагают новую концепцию так называемой "многосторонней стратегической стабильности" (МСС), лучше отражающую, на их взгляд, современные реалии.

Наконец, политологи считают необходимым начать "борьбу за мир", причем "открыто и на высшем уровне" провозгласить ее "одной из важнейших целей российской внешней политики". И сразу выдвинуть "мирные инициативы", нацеленные, в частности, на "возрождение среди элит и обществ великих держав рационального страха перед войной".

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Кстати, последний тезис на презентации поддерживал и развивал Слуцкий, как председатель правления Российского фонда мира. "Думаю, что в самые ближайшие месяцы мы предложим руководству страны некоторые шаги по форсированному развитию движения за мир", — сказал он, уточнив, что эту работу предполагается вести, в частности, на площадке организаций системы ООН.

Поскольку словосочетания "борьба за мир" и "мирная инициатива" будят во мне воспоминания о советских временах, позволю себе сказать языком той эпохи — причем без всякой иронии, — что я "целиком одобряю и поддерживаю" все вышеизложенное. И буду рад, если указанные принципы найдут отражение и в официальных позициях России.

Хотя, конечно, не берусь судить о том, действительно ли прежняя договорная система паритетного ограничения и сокращения ядерных вооружений себя практически изжила. В докладе это достаточно ясно прописано, хотя авторы и признают, что даже в экспертном сообществе полного согласия на этот счет пока нет.

Рябкова тоже об этом спрашивали, и он сказал, что "в сфере контроля над вооружением нельзя все это наследие даже умозрительно представить утратившим актуальность только в силу того, что поменялись какие-то приоритеты или возникают новые обстоятельства".

И вновь подчеркнул: "Демонтаж системы контроля над вооружениями в том виде и в том объеме, как это в настоящее время целенаправленно осуществляют США, резко повышает риски в сфере международной безопасности".

"Неприемлемый ущерб"

По ходу дискуссии дипломат также сетовал, что "у наших западных коллег в значительной мере утрачен навык ведения профессионального диалога и переговоров по серьезным вопросам". Он напомнил, что любая сделка по определению предполагает готовность "не только брать, но и давать". По-английски это называется give and take. И драматизм ситуации, на его взгляд, в том, что у партнеров "насчет give плохо получается, к сожалению".

Но меня подмывает спросить: а у нас-то самих с этим как?

Караганов на презентации утверждал, что "Россия де-факто является главным поставщиком международной безопасности". По его убеждению, "лишив Запад военного превосходства", наша страна на порядок снизила "угрозу войны, угрозу нападения на всех" и тем самым "расширила свободу и возможности для независимого развития всех стран", стала "повивальной бабкой истории".

"Поэтому нам кажется, что, может быть, главный посыл этого доклада — Россия должна стать лидером в борьбе за мир не только де-факто, но и де-юре", — сказал маститый эксперт.

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В самом исследовании к числу факторов, укрепляющих стратегическую стабильность, отнесены прежде всего "приобретение Россией новейших вооружений, позволяющих ей гарантированно нанести неприемлемый ущерб США в ответном ядерном ударе" и "стратегическое партнерство России и КНР". А про Запад сказано, что его элиты хоть и не стремятся "развязать войну с другими великими державами", но все же хотят "нанести геополитическое поражение России и КНР другими, прежде всего невоенными средствами".

Мне самому все это кажется логичным, и я не без удовольствия слушал и читал, что в ближайшие 10–15 лет нашей стране можно "не участвовать в гонке вооружений и не тратить средства на поддержание количественного военно-стратегического "паритета" с США".

Но вот Караганов говорил, что в Хельсинки "все соглашались с нами", потому что "своего у них сейчас нечего предложить". А там, по его словам, для обсуждения доклада собирались "довольно влиятельные эксперты и даже неформально участвовали официальные лица".

И что — по указанным пунктам тоже соглашались? Например, насчет "неприемлемого ущерба" для США? И насчет того, что это делает Россию и Китай оплотом мира во всем мире?

Откуда взяться доверию

Сомневаюсь. Мне эти пункты скорее напоминают пассаж из книжки Биби, посвященный крайней предвзятости Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу.

"Каждая из сторон не просто убеждена в том, что все ее действия законны, оборонительны и безвредны, а действия другой — незаконны, агрессивны и опасны, — пишет американец. — Еще более тревожно другое: каждая все более уверена, что другая и впрямь вознамерилась ее уничтожить… Парадоксальным образом такие представления как раз и создают ту экзистенциальную опасность, которой каждая из сторон боится, но которая на самом деле не входит в намерения ни той, ни другой страны".

Я это к тому, что если мы хотим восстановить хотя бы минимальное взаимное доверие в двустороннем диалоге, то должны, видимо, пытаться слышать, слушать и понимать друг друга. А мы вместо этого продолжаем твердить, что сами мы во всем правы, а оппоненты наши кругом виноваты.

Мне скажут: но ведь это так и есть! Мы же действительно правы! Возражу: правда у каждого своя. Я это отлично знаю по многолетнему опыту политических споров в США, где моя правда считалась ересью, а факты, на которые я ссылался, презрительно именовались фикцией.

Да что далеко ходить: в июне на Дартмутском диалоге в Подмосковье журналисты из России и США не смогли прийти к согласию даже о том, идет ли между нашими странами информационная война и можно ли считать СМИ ее участниками. Американские коллеги наотрез отказались это признавать. А заодно отвергли и предложение вместе подумать о том, как отличать достоверные новости от "фейков", — на том основании, что этот спор еще не окончен в самих США.

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Между тем без взаимопонимания и доверия все равно не обойтись. В докладе экспертов ВШЭ "первоочередными мерами" укрепления стабильности названо улучшение "каналов коммуникации", "режимов транспарентности и предсказуемости", профильных двусторонних "диалогов" между великими державами.

А Биби в своей книге посвящает "устойчивости коммуникаций" целый раздел, в котором опирается, в частности, на опыт легендарного советского посла Анатолия Добрынина, поддерживавшего "конфиденциальный канал" связи с руководством США при нескольких вашингтонских администрациях. И тоже подчеркивает, что в основе такой работы может лежать только взаимное доверие, основанное на безусловной правдивости.

Но откуда, спрашивается, взяться такому подходу, если "обмен любезностями" между Москвой и Вашингтоном, во всяком случае в публичном пространстве, будет вестись по принципу "сам дурак!"?

Раньше мне казалось, будто я знаю ответ на этот вопрос. Я считал, что непримиримая "рубка" между дипломатическими и пропагандистскими ратями наших стран ведется не столько по убеждению, сколько, можно сказать, по профессиональной обязанности. И замирает, как только с самого верха раздается команда ее прекратить.

Но теперь я в этом уже не уверен. Во-первых, враждебная риторика с обеих сторон зашкаливает и доходит порой, по-моему, до непритворной ненависти. Во-вторых, в США примирительные словесные сигналы, вроде бы публично подаваемые время от времени президентом страны, к исполнению почему-то не принимаются.

Вот в этом бы разобраться: почему так происходит?

Впрочем, это тема для отдельного разговора, а пока я спросил и Биби, и его российских коллег, что ценного они видят в работах друг друга. Наши не откликнулись, а Биби ответил, что, на его взгляд, ценна сама схожесть "выводов о том, с какими опасностями мы сталкиваемся и как с ними управляться".

"Это позволяет предположить, что у США и России имеется определенная основа для диалога о том, как сдерживать эти угрозы, и что в обеих странах есть профессионалы, сознающие значение таких дискуссий", — написал американец. Хотя тут же предупредил, что разговор не обещает быть "ни легким, ни скорым", поскольку "проблемы сложны и требуют новаторского осмысления, а резервуары доверия между США и Россией почти совсем пусты".

"Человек — зверь"?

Напоследок хочу сказать о том, чего политические аналитики и стратеги по понятным причинам не пишут. "Человек — зверь", — заявил на презентации Караганов.

Имелось в виду, что мир держится лишь на равновесии страха. Но политический смысл в этой фразе был облечен в форму моральной оценки. А это уже, как говорят американцы, in the eye of the beholder — зависит от точки зрения смотрящего.

На мой взгляд, ядерная война абсолютно аморальна. И, кстати, на США как единственной в мире стране, сжигавшей чужие города ядерными взрывами, до сих пор лежит нераскаянный грех.

В ядерной войне не может быть победителя не только в военном, но и прежде всего в моральном смысле. Представим себе, что одна из сторон нанесла "успешный" массированный ядерный удар и не получила ответа. По сути, это означает, что она поубивала всех чужих — от солдат до женщин, стариков и детей, — а свои все целы, так ведь? 

И что — она после этого победитель? По-моему, это будет ровно та ситуация, про которую говорят, что живые позавидуют мертвым. И "победителям" останется разве что вешаться самим от смертной тоски. Если на всех осин хватит.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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