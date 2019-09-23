Россия и США: как избежать непреднамеренного ядерного конфликта

Как убедился Андрей Шитов, специалисты не уверены, что ради спасения от ядерной угрозы людей удастся отвлечь от смартфонов

Специалистов по международной безопасности в России и в Америке тревожит одно и то же. Как бы нам всем не свалиться с ядерного обрыва под шелест успокоительных разговоров о том, что войны на всеобщее уничтожение быть не может, потому что ее не может быть никогда. В начале сентября я писал о вышедшей в США новой книге бывшего аналитика ЦРУ и советника вице-президента Ричарда Чейни по России Джорджа Биби "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы". Буквально через неделю в Москве специалисты из Высшей школы экономики (ВШЭ) во главе с Сергеем Карагановым, деканом факультета мировой политики и экономики школы, представили собственный доклад, по сути, на ту же тему. По убеждению авторов, "общая угроза ядерной войны между ведущими державами нарастает, даже несмотря на отсутствие у руководства США, Китая или России желания ее развязывать". Без гарантий Меня дуплет этих публикаций очень порадовал и даже слегка обнадежил. Я убедился, что серьезные люди по обе стороны Атлантики видят угрозу непреднамеренного ядерного конфликта и думают о том, как ее отвратить. Тем более что российский доклад готовился при поддержке МИД России и комитета по международным делам Госдумы РФ, а в его презентации у нас в ТАСС вместе с авторами участвовали профильный замминистра Сергей Рябков и председатель комитета Леонид Слуцкий. К тому же выяснилось, что документ появился не на пустом месте. Он был подготовлен по итогам ситуационного анализа с участием ведущих российских специалистов, проведенного прошлой весной в МИД РФ. Затем летом предварительная версия доклада обсуждалась авторами на закрытой встрече в Хельсинки с американскими коллегами из Гарвардского университета. Теперь дискуссию предполагается продолжить с экспертами не только из США, но и из Китая. Рябков на презентации соглашался с центральным тезисом доклада о нарастании угроз. "Ситуация в сфере стратстабильности продолжает ухудшаться, — сказал он во вступительном слове. — К сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут… Есть риск возникновения ядерной войны". Позже я его спросил, как все-таки купировать эти риски на практике, и он ответил, что нужен "инструментарий, который снижал бы вероятность возникновения инцидентов".

По его словам, "эта тематика в практическом плане обсуждается с американцами". Более того, в диалоге "существенное место" занимают "вопросы общего понимания, скажем так, предконфликтных фаз", сказал дипломат, добавив: "Не дай Бог, чтобы они переросли в фазу конфликта!" Рябков заверил, что поиск "алгоритмов, позволяющих материально снизить риск того или иного просчета или ошибочного понимания мотивов или конкретных действий той или другой стороны" будет продолжаться и впредь. Но при этом подчеркнул: "Гарантий того, что мы это найдем, никто дать не может". Тут, конечно, хочется крякнуть с досады: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Какие же вы после этого специалисты?!" Но, во-первых, понятно, что в том же российско-американском диалоге не все зависит от нашей собственной доброй воли, даже если исходить из ее наличия. А во-вторых, прежде чем пенять специалистам, можно оглянуться на самих себя. Речь идет о глобальной безопасности, в буквальном смысле о судьбах человечества, но интерес к теме — примерно такой же, как к лекции о вреде курения. Скопления телекамер на презентации я что-то не заметил. Хотя исследователи считают беспечность мировых элит, не верящих в реальность ядерной угрозы, "стратегическим паразитизмом". А Рябков не удержался от саркастического замечания о том, что "общественное сознание нужно пробуждать… отвлекать индивидуумов вида Homo sapiens от бесконечного сидения в собственных смартфонах". "Рациональный страх" В самом докладе авторы убедительно доказывают, что под воздействием различных факторов — от геополитических и военно-технических до социальных и психологических — стратегическая стабильность в мире сейчас крайне хрупка. Попросту говоря, от вооруженного конфликта, чреватого самыми тяжелыми последствиями, никто не застрахован. Соответственно, специалисты из ВШЭ призывают "открыто и официально" провозгласить "недопустимость любой, а не только ядерной, войны между ядерными странами", вообще "любого военного столкновения друг с другом". И заранее договориться "о скорейшем прекращении конфликта в случае, если он все же произойдет". Аналитики предлагают фундаментально пересмотреть "саму философию" стратегической стабильности. По их убеждению, в нынешних условиях "вместо того, чтобы пытаться преодолеть ядерное сдерживание посредством сокращения вооружений и разоружения", необходимо "согласованно и многосторонне укреплять" это самое сдерживание. В целом они предлагают новую концепцию так называемой "многосторонней стратегической стабильности" (МСС), лучше отражающую, на их взгляд, современные реалии. Наконец, политологи считают необходимым начать "борьбу за мир", причем "открыто и на высшем уровне" провозгласить ее "одной из важнейших целей российской внешней политики". И сразу выдвинуть "мирные инициативы", нацеленные, в частности, на "возрождение среди элит и обществ великих держав рационального страха перед войной".

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Кстати, последний тезис на презентации поддерживал и развивал Слуцкий, как председатель правления Российского фонда мира. "Думаю, что в самые ближайшие месяцы мы предложим руководству страны некоторые шаги по форсированному развитию движения за мир", — сказал он, уточнив, что эту работу предполагается вести, в частности, на площадке организаций системы ООН. Поскольку словосочетания "борьба за мир" и "мирная инициатива" будят во мне воспоминания о советских временах, позволю себе сказать языком той эпохи — причем без всякой иронии, — что я "целиком одобряю и поддерживаю" все вышеизложенное. И буду рад, если указанные принципы найдут отражение и в официальных позициях России. Хотя, конечно, не берусь судить о том, действительно ли прежняя договорная система паритетного ограничения и сокращения ядерных вооружений себя практически изжила. В докладе это достаточно ясно прописано, хотя авторы и признают, что даже в экспертном сообществе полного согласия на этот счет пока нет. Рябкова тоже об этом спрашивали, и он сказал, что "в сфере контроля над вооружением нельзя все это наследие даже умозрительно представить утратившим актуальность только в силу того, что поменялись какие-то приоритеты или возникают новые обстоятельства". И вновь подчеркнул: "Демонтаж системы контроля над вооружениями в том виде и в том объеме, как это в настоящее время целенаправленно осуществляют США, резко повышает риски в сфере международной безопасности". "Неприемлемый ущерб" По ходу дискуссии дипломат также сетовал, что "у наших западных коллег в значительной мере утрачен навык ведения профессионального диалога и переговоров по серьезным вопросам". Он напомнил, что любая сделка по определению предполагает готовность "не только брать, но и давать". По-английски это называется give and take. И драматизм ситуации, на его взгляд, в том, что у партнеров "насчет give плохо получается, к сожалению". Но меня подмывает спросить: а у нас-то самих с этим как? Караганов на презентации утверждал, что "Россия де-факто является главным поставщиком международной безопасности". По его убеждению, "лишив Запад военного превосходства", наша страна на порядок снизила "угрозу войны, угрозу нападения на всех" и тем самым "расширила свободу и возможности для независимого развития всех стран", стала "повивальной бабкой истории". "Поэтому нам кажется, что, может быть, главный посыл этого доклада — Россия должна стать лидером в борьбе за мир не только де-факто, но и де-юре", — сказал маститый эксперт.

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В самом исследовании к числу факторов, укрепляющих стратегическую стабильность, отнесены прежде всего "приобретение Россией новейших вооружений, позволяющих ей гарантированно нанести неприемлемый ущерб США в ответном ядерном ударе" и "стратегическое партнерство России и КНР". А про Запад сказано, что его элиты хоть и не стремятся "развязать войну с другими великими державами", но все же хотят "нанести геополитическое поражение России и КНР другими, прежде всего невоенными средствами". Мне самому все это кажется логичным, и я не без удовольствия слушал и читал, что в ближайшие 10–15 лет нашей стране можно "не участвовать в гонке вооружений и не тратить средства на поддержание количественного военно-стратегического "паритета" с США". Но вот Караганов говорил, что в Хельсинки "все соглашались с нами", потому что "своего у них сейчас нечего предложить". А там, по его словам, для обсуждения доклада собирались "довольно влиятельные эксперты и даже неформально участвовали официальные лица". И что — по указанным пунктам тоже соглашались? Например, насчет "неприемлемого ущерба" для США? И насчет того, что это делает Россию и Китай оплотом мира во всем мире? Откуда взяться доверию Сомневаюсь. Мне эти пункты скорее напоминают пассаж из книжки Биби, посвященный крайней предвзятости Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу. "Каждая из сторон не просто убеждена в том, что все ее действия законны, оборонительны и безвредны, а действия другой — незаконны, агрессивны и опасны, — пишет американец. — Еще более тревожно другое: каждая все более уверена, что другая и впрямь вознамерилась ее уничтожить… Парадоксальным образом такие представления как раз и создают ту экзистенциальную опасность, которой каждая из сторон боится, но которая на самом деле не входит в намерения ни той, ни другой страны". Я это к тому, что если мы хотим восстановить хотя бы минимальное взаимное доверие в двустороннем диалоге, то должны, видимо, пытаться слышать, слушать и понимать друг друга. А мы вместо этого продолжаем твердить, что сами мы во всем правы, а оппоненты наши кругом виноваты. Мне скажут: но ведь это так и есть! Мы же действительно правы! Возражу: правда у каждого своя. Я это отлично знаю по многолетнему опыту политических споров в США, где моя правда считалась ересью, а факты, на которые я ссылался, презрительно именовались фикцией. Да что далеко ходить: в июне на Дартмутском диалоге в Подмосковье журналисты из России и США не смогли прийти к согласию даже о том, идет ли между нашими странами информационная война и можно ли считать СМИ ее участниками. Американские коллеги наотрез отказались это признавать. А заодно отвергли и предложение вместе подумать о том, как отличать достоверные новости от "фейков", — на том основании, что этот спор еще не окончен в самих США.

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