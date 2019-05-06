"Хельсинки-2"? Что стоит за разговором Путина и Трампа

Андрей Шитов — о том, как оценивают в России и США недавний телефонный разговор двух лидеров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в пятницу полуторачасовой телефонный разговор. Учитывая нынешнее состояние отношений между двумя странами, это само по себе хорошо. Однако в Москве не спешат затаивать дыхание в ожидании перемен. Недавно в российскую столицу приезжала советник Трампа по России в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме Фиона Хилл, и я подумал, что тогда же были согласованы планы личного общения лидеров. Однако, как рассказал мне один из осведомленных российских специалистов, разговор президентов был запрошен американской стороной буквально за день до звонка. В качестве темы изначально была заявлена Венесуэла, но беседа началась с обсуждения северокорейской проблематики и затянулась. По словам того же человека, с учетом времени на перевод она в итоге продлилась "ровно полтора часа". Контроль над вооружениями "на троих"? Позже Трамп рассказал журналистам, что "очень подробно" обсуждал с российским коллегой "возможность трехсторонней сделки" по ядерному оружию с участием Китая. По его словам, он уже обговаривал это и с китайцами, и те "очень хотели бы участвовать" в такой сделке. Вместе с тем в официальном сообщении Кремля о состоявшемся разговоре упомянуто лишь, что в нем был "подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности". На просьбу пояснить, почему эта тема не акцентирована, еще один наш эксперт сказал, что "никакой стратегической стабильности в сегодняшней американской терминологии нет вообще", а есть лишь "перспектива контроля над вооружениями и возможных новых соглашений". По словам эксперта, это как раз один из главных камней преткновения в сегодняшних отношениях между Россией и США — "ревизия Вашингтоном того, что было одним из основополагающих элементов диалога, продолжавшегося несколько десятилетий". "Концептуально они отходят от того, что лежало в основе [такого диалога], — сказал собеседник. — Не только практически, но и концептуально". Вместе с тем, по словам этого же человека, "важно и неплохо, что они вновь заговорили о необходимости использования контроля над вооружениями как средства обеспечения безопасности, в том числе и своей собственной". Сохранить СНВ-III В США независимые наблюдатели исходят из того, что попытка вовлечь КНР в трехстороннюю договоренность по контролю над вооружениями заведомо обречена на провал. "Упоминать о Китае имеет смысл только в том случае, если не собираешься продлевать новый ДСНВ", — сказала, например, журналистам сотрудница неправительственного Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл, работавшая в прошлом в профильном подразделении Госдепартамента США. Она имела в виду российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году.

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На вопрос о том, могут ли соответствовать действительности слова Трампа о готовности Китая присоединиться к ядерной сделке, первый из моих собеседников ответил, что "у нас от наших китайских друзей такой информации нет — что они каким-то образом поддерживают; у нас, скорее, противоположная информация". Второй же подчеркнул, что это надо уточнять в Пекине, а что касается России, то "мы не можем быть ходатаями по чужим делам". "Мы выступаем за то, что нам нужно сохранить хотя бы один оставшийся крупный двусторонний договор в этой сфере, — сказал специалист, подазумевая СНВ-III. — Это, на наш взгляд, более приземленная и, соответственно, реалистичная задача, чем исследование какой-то terra incognita ("неведомая земля", лат.) в этой сфере". "Идея" без "конкретизации" Собеседники единодушно полагают, что сам по себе пятничный разговор президентов не знаменует собой какого-то поворота в двустороннем диалоге России и США. "Все абсолютно вилами по воде [писано], какие-то пристрелочные вещи, которые пока еще чего-то окончательного совершенно не подразумевают", — сказал первый из них. Второй, правда, высказался более дипломатично. На его взгляд, главное, что проявилось в беседе, — это "обоюдная позитивная заинтересованность в наращивании диалога по всем острым вопросам текущей повестки дня, который охватывает не только кризисы в известных точках, но и ситуацию в двусторонних отношениях". Кроме того, второй источник считает отрадным само по себе "стремление американской стороны поточнее и поконкретнее понять суть наших подходов к проблемам, которые у всех на слуху", включая ту же Венесуэлу, ситуацию с денуклеаризацией Корейского полуострова, перспективы урегулирования внутреннего конфликта на Украине. "Очевиден такой реальный и конкретный интерес к тому чтобы лучше понять, где стоит Россия и что делать", — сказал этот человек. Он заверил, что Москва "настроена и готова работать по всем азимутам, которые приемлемы и доступны для Вашингтона", но при этом подчеркнул, что "какого-то взаимопонимания по дальнейшим шагам на данный момент в принципе нет". В частности, это касается и возможности обсуждения новой двусторонней встречи в верхах. По его словам, эта тема "присутствует как идея", но "никакой конкретизации и близко нет". Буря негодования Между прочим, в США идеологические противники Трампа обрушились на него с резкой критикой даже просто за разговор с российским коллегой. "Трамп не в состоянии противостоять Путину", — провозгласил на телеканале CNN один из его "звездных" ведущих Андерсон Купер. Общенациональная газета USA Today напомнила, что, когда Трампа после разговора спросили, требовал ли он от российского лидера "не вмешиваться" в очередные выборы в США, хозяин Белого дома упрекнул журналиста за "грубость". Она также процитировала слова одной из демократок в составе Конгресса США — Кэтлин Райс — о том, будто Трамп "молчаливо потакает" российскому коллеге и, "хуже того, по сути, дает сигнал о невмешательстве всем тем в правительстве [США], кто может быть склонен публично признавать и отражать эту угрозу".

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