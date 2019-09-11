You're fired! Что отставка Болтона может означать для России и мира

Президент США Дональд Трамп уволил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Для России, как и для всего мира, это скорее хорошая новость. Объявил Трамп о своем решении, как обычно, через Twitter. "Вчера вечером я уведомил Джона Болтона, что его услуги в Белом доме более не нужны, — написал он во вторник утром. — Я не соглашался со многими его соображениями, как и другие люди в администрации, и потому попросил Джона подать в отставку. Утром мне ее и вручили. Выражаю Джону большую благодарность за службу. На будущей неделе назначу [своего] нового помощника по национальной безопасности". Сам Болтон немедленно отреагировал — через ту же соцсеть. "Вчера вечером я предложил подать в отставку, а президент Трамп ответил: "Давай завтра обсудим", — написал он. Ушел или уволен Все, естественно, сразу обратили внимание на расхождение между версиями. Трамп настаивал на увольнении, а его помощник утверждал, что сам предложил уйти. "Вот вам вишенка на невкусном торте: даже и в этом между ними согласия нет!" — сыронизировал один из американских комментаторов. И знающие люди считают, что хозяину Белого дома эта история может еще аукнуться. Болтон известен как человек мстительный и к тому же острый на язык. С Трампом они прежде заочно "обменивались любезностями" даже по поводу внешности: глава администрации посмеивался над пышными усами своего помощника, тот в ответ язвил в кулуарах по поводу президентской прически.

Описание Президент США Дональд Трамп и Джон Болтон на саммите НАТО, 2018 год © Sean Gallup/Getty Images

Теперь многочисленные недоброжелатели Трампа чуть ли не прямо подзуживают уволенного чиновника, чтобы тот не таил в себе горечь, а открыто ее выплеснул. И например, автор недавнего большого очерка о нем в журнале Atlantic считает, что так и будет. "Завтра утром он проснется, как обычно, и начнет строить козни", — написал он о Болтоне после известия об отставке. Хотя, с другой стороны, трудно себе представить, каким новым откровением о Трампе может удивить человек даже из его близкого окружения. Вряд ли он переплюнет, например, бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который однажды прилюдно назвал президента придурком (moron, по некоторым версиям, еще и с нецензурным эпитетом на букву F). А тот в ответ заявил журналу Forbes: "Думаю, это фейковая новость. Но если он действительно так говорил, то, наверное, придется сравнить показатели IQ. И я вам заранее могу сказать, кто выиграет". "Убийца" международных договоров Как бы то ни было, текст записки Трампа в Twitter не оставляет сомнений в том, что Болтона он уволил из-за несогласия с его политическими рекомендациями. А в чем они заключались, в принципе известно: взглядов своих экс-помощник президента США никогда не скрывал. Он убежденный "ястреб", принципиально выступающий против всего, что, на его взгляд, может ограничить свободу рук Вашингтона на международной арене. Прежде всего это, конечно, касается соглашений по контролю над вооружениями. Известна цитата Болтона: "Плохих сделок, которые надо "поубивать", так много. А времени так мало".

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Но он старается. Между прочим, как раз он должен был ровно 18 лет назад — 11 сентября 2001 года — лететь в Москву, чтобы уведомить российских коллег о решении США выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. На тот момент он служил заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями в администрации Джорджа Буша — младшего. Поездку тогда пришлось отложить из-за чудовищных терактов, совершенных в тот самый день в Нью-Йорке и Вашингтоне. Но позже договор был все же расторгнут. А за последнее время, уже в администрации Трампа, Болтон успел приложить руки к выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На очереди был и ДСНВ-III — по стратегическим наступательным вооружениям. С позиции силы В целом Болтон всегда выступал за подход с позиции силы и к России, и к Китаю, и к другим странам, с которыми у США сложные отношения, прежде всего — к Ирану и КНДР. Он даже не сопровождал Трампа в ходе его июньской поездки в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями, когда президент США впервые ступил на северокорейскую территорию. Тогда американские комментаторы еще язвили, что Болтона "сослали в Монголию", куда он вместо этой поездки направился с визитом. Теперь задним числом некоторые утверждают, будто он и сам не хотел тогда ехать с Трампом. Как бы то ни было, факт остается фактом: в реализации внешнеполитической инициативы, которой президент США подчеркнуто уделяет большое личное внимание, он тогда не участвовал.

Кстати, и в отношении России его подход разительно контрастировал с позицией Трампа, постоянно повторяющего, что "ладить" с Москвой — "это хорошо, а не плохо". "Трамп пытается обхаживать президента Владимира Путина, а Болтон считает Москву враждебным игроком, — пишет New York Times. — После того как в прошлом месяце Трамп высказался за приглашение России обратно в "Большую семерку", несмотря на аннексию Крыма, Болтон поехал на Украину, чтобы заверить ее руководство в американской поддержке". Кстати, Atlantic в свою очередь констатирует, что теперь "Болтон проиграл спор и по Северной Корее, и по Украине, и по России, и по торговле". Имеется в виду торговля США с Китаем. Не довел бы до греха Воинственность Болтона изначально служила поводом для пересудов в СМИ США о том, не доведет ли он Америку и весь мир "до Армагеддона". Теперь либеральная пресса пишет: "Болтон ушел, потому что Трамп не давал ему начинать войны" (заголовок комментария в сетевом издании Vox). Собственно, и сам Трамп не раз публично отпускал на эту тему шутки, звучавшие как предостережение. Так, в мае нынешнего года он, по свидетельству той же New York Times, говорил, что "если бы дело было за Джоном, то мы бы сейчас вели уже четыре войны". По контексту тогда имелась в виду прежде всего война с Ираном. Болтон откровенно выступает за смену режима в Тегеране, в том числе, если потребуется, и с помощью военной силы.

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Самому Трампу подобная агрессивность не по душе. Как известно, в июне он в последний момент отменил уже подготовленный удар по Ирану после того, как ему доложили, что в результате погибнут до 150 человек. Он решил, что это несообразно высокая цена за политический жест, который должен был стать ответом на уничтожение американского беспилотника. А на днях Трамп отказался от важной встречи с афганскими талибами в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек. Он подчеркнул, что для него неприемлемы попытки "улучшить переговорные позиции" за счет кровопролития. И к его чести, не проводил различия между тем, чья лилась кровь — американская, афганская или чья-то еще. Как утверждается, споры по поводу переговоров с талибами — да к тому же в престижном Кэмп-Дэвиде и в преддверии очередной годовщины терактов 11 сентября 2001 года — послужили последней каплей, переполнившей чашу терпения Трампа и приведшей к отставке Болтона. Тот был против переговоров и в этом смысле выиграл сражение. Но с точки зрения карьеры проиграл всю войну. Форма или содержание? Для Трампа Болтон — уже третий помощник по национальной безопасности, после генералов Майкла Флинна и Герберта Макмастера. Знающие люди утверждают, что из всей этой троицы ему по-человечески симпатичен был только военный разведчик Флинн, который шел с ним еще в предвыборной гонке, а в Белом доме проработал рекордно мало — всего 24 дня. Флинн был одной из первых жертв "Руссогейта" — поиска следов мифического "сговора" между предвыборным штабом Трампа и Россией. Причем вменялись ему даже не контакты с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком как таковые, а то, что он якобы недостаточно полно отчитался об этих контактах перед вице-президентом США Майклом Пенсом. На самом деле его подлавливали, конечно, для того, чтобы с его помощью попытаться поймать более крупную рыбу. Противники нового президента тогда еще свято верили, что "сговор" будет доказан бравым обер-прокурором Робертом Мюллером. Но тот ничего так и не нашел.

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Многие, включая и меня самого, считают, что Трамп тогда зря "слил" Флинна. Не уступи он в то время — может, и антироссийский морок рассеялся бы скорее. Но ведь кабы знать наперед, где стелить солому... Что касается Болтона, он в свое время, по общему мнению, понравился Трампу своей боевитостью в отстаивании консервативных позиций в эфире телеканала Fox News. То есть больше по форме, чем по содержанию. Что в итоге и аукнулось президенту США. Впрочем, оглядываясь назад, журнал Atlantic пишет: "Дело не в конкретных конфликтах между Болтоном и Трампом. Проблема не в том, что Трамп не ладит со своим помощником, а в том, что ему такой помощник вообще не нужен. Смысл этой работы — в том, чтобы давать президенту советы по вопросам национальной безопасности и координировать усилия огромного бюрократического аппарата в данной сфере, чтобы работа правительства шла гладко. Но Трамп не хочет получать советы и предпочитает, чтобы подчиненные его конфликтовали между собой". Без иллюзий, но не без надежд Кстати, о том, что Болтон не ушел сам в отставку, а именно был уволен, помимо Трампа публично заявил в Вашингтоне еще и госсекретарь США Майкл Помпео. Они с усатым помощником президента до этого долго враждовали, так что для шефа американской дипломатии случившееся — это бюрократическая победа. Не случайно гранд-дама вашингтонской журналистики Сюзан Глассер, пишущая для журнала New Yorker и находящаяся в непримиримой оппозиции ко всей нынешней республиканской администрации, презрительно именовала Помпео "министром по делам Трампа". Теперь президент США обещает назвать на будущей неделе своего нового помощника по национальной безопасности. В свете приведенных выше комментариев заранее невозможно предсказать, насколько этот человек будет влиятельным. Хотя, конечно, важность такого фактора, как близость к президентскому уху, недооценивать тоже не следует.

Описание Президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майкл Помпео и Джон Болтон © REUTERS/Jonathan Ernst