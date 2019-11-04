Бречалов: проверка в отношении бизнес-омбудсмена в Удмуртии не является единичным случаем

ИЖЕВСК, 4 ноября. /ТАСС/. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе в отношении бизнес-омбудсмена в Удмуртии Александра Прасолова не является единичным случаем, сообщил ТАСС в понедельник глава республики Александр Бречалов.

В конце октября руководитель региона подписал распоряжение об отстранении от занимаемой должности бизнес-омбудсмена Александр Прасолова на время проверки в том числе достоверности и полноты сведений о доходах. Соответствующий документ разместили на сайте правительства региона.

"К слову, чтобы вы тоже понимали, это не какой-то единичный случай. На прошлой неделе пять или семь проверок я учредил, у нас это происходит постоянно. Не факт, что они закончатся каким-то увольнением, если госслужащий сможет объяснить [несоответствия] и ответить на те вопросы, которые ему будут заданы, наверное, он будет дальше работать. Это не единичный случай, просто он самый громкий, что называется, начиная от депутатов сельских последний, глав поселений. Все равны перед законом. Информация главе поступает, глава соответствующие распоряжения по проверкам выносит", - сказал Бречалов.

Он также уточнил, что сейчас говорить о возможном увольнении Прасолова рано, а подобные проверки являются стандартными для соответствующего управления администрации главы и правительства региона.

"Такие вещи на старте этого процесса абсолютно никак не связаны, если выводы будут сделаны о том, что госслужащий грубо нарушил закон, мы сделаем вывод и примем меры. Это абсолютно нормальная работа, правильная работа. Люди платят налоги, на эти налоги работают муниципальные и государственные служащие, они (люди) в праве знать не только информацию, на что живет чиновник, но и достоверность этой информации. Это постоянная текущая работа", - добавил глава региона.

Бизнес-омбудсмена Александра Прасолова отстранили от работы 29 октября. Решение было принято в том числе "в связи с проведением проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2016-2018 годы". Также проверят соблюдение Прасоловым ограничений, запретов и требований, связанных с конфликтом интересов. Контроль за исполнением распоряжения возложили на управление госслужбы и кадров администрации главы и кабинета министров региона. Сам бизнес-омбудсмен позднее сообщил, что с пониманием относится к проверке и подтвердил законность действий.