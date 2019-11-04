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Самолет МЧС России вернулся в Москву после тушения пожаров в Сербии

Самолет принимал участие в тушении природных пожаров в высокогорных и недоступных наземной группировке районах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 авиации МЧС России вернулся в подмосковный Жуковский после тушения природных пожаров в Сербии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В понедельник в 13:04 мск самолет сел в аэропорту в Жуковском", - сказали в министерстве.

Самолет принимал участие в тушении природных пожаров в высокогорных и недоступных наземной группировке районах. "Благодаря мастерству экипажа потребовалось всего три слива (126 тонн воды) для ликвидации очагов пожаров", - отметили в МЧС.

В данный момент все очаги природных пожаров ликвидированы, действующих пожаров нет, также не выявлены термоточки и задымления. Тем не менее мониторинг обстановки продолжается, добавили в МЧС.

Пожар в горах Стара-Планина, расположенных на территории Болгарии и Сербии, возник сначала на болгарской территории, а затем распространился и на сербскую часть. По словам спасателей, возгорание находилось в недоступном для автотранспорта районе, куда пожарные добирались пешком по два часа. Сильное задымление мешало использовать вертолеты. В этой связи единственным шансом оставалось использование авиации МЧС России, отмечали сербские специалисты.

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