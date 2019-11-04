Путин проводит торжественный прием в честь Дня народного единства в Кремле. Трансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Торжественный прием проходит в честь Дня народного единства.

Как сообщалось 1 ноября, в этом году премию решено присудить социологу Леокадии Дробижевой - руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.