Экстренно севший в Самаре самолет из Петербурга вылетел в Узбекистан

ТАСС, 4 ноября. Самолет Boeing 752, следовавший Санкт-Петербурга в Узбекистан и экстренно севший в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира, вылетел в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Судно вылетело в конечную точку в 15:20 по самарскому времени (14:20 мск)", - сказала собеседница агентства.

Самолет, следовавший из Пулково в Ургенч, сел в самарском аэропорту Курумоч в 14:05 (13:05 мск) в связи с ухудшением здоровья у одного из пассажиров - мужчины 1976 года рождения. С повышенным артериальным давлением мужчина был госпитализирован.