Следовавший из Петербурга в Узбекистан самолет совершил экстренную посадку в Самаре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Самолет Boeing 757 совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Во время перелета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Самары", - сказал собеседник агентства.

Самолет авиакомпании Uzbekistan airways выполнял рейс HY638 по маршруту Санкт-Петербург - Ургенч. Источник агентства сообщил, что пассажир будет госпитализирован, а самолет продолжит полет после дозаправки.