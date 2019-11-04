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Следовавший из Петербурга в Узбекистан самолет совершил экстренную посадку в Самаре

Источник в экстренных службах сообщил, что у одного из пассажиров во время полета ухудшилось самочувствие

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Самолет Boeing 757 совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Во время перелета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Самары", - сказал собеседник агентства.

Самолет авиакомпании Uzbekistan airways выполнял рейс HY638 по маршруту Санкт-Петербург - Ургенч. Источник агентства сообщил, что пассажир будет госпитализирован, а самолет продолжит полет после дозаправки.

Теги
УзбекистанРоссияСанкт-ПетербургСамарская область
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