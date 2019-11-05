Работа золотодобывающей шахты "Ольча" в Магаданской области восстановлена после пожара

ТАСС, 5 ноября. Золотодобывающая шахта "Ольча" в Магаданской области, в выходные дни прекратившая работу из-за пожара, возобновила свою деятельность. Об этом во вторник сообщил ТАСС главный инженер Омолонской золоторудной компании, работающей на руднике Ольча, Геннадий Фукалов.

1 ноября вечером в шахте на глубине почти 400 м загорелась машина по доставке породы. На поверхность были выведены 15 рабочих, пострадавших нет. Работа шахты была приостановлена. В тушении пожара были задействованы два отделения горноспасателей.

"Шахта работает. Проведена проверка на безопасность всех рабочих мест", - сообщил собеседник агентства.

Причины пожара до сих пор выясняются.

Рудником "Ольча" владеет компания "Полиметалл" через принадлежащую ей Омолонскую золоторудную компанию. Омолонский хаб создан в 2009 году, он состоит из Кубакинской фабрики и четырех действующих месторождений: Цоколь, Биркачан, Ольча и Сопка Кварцевая.