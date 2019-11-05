Долуда продолжит возглавлять Кубанское казачье войско до конца 2019 года

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Атаман кубанского казачьего войска (ККВ), назначенный накануне на должность атамана Всероссийского казачьего общества, Николай Долуда продолжит возглавлять кубанское казачество до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ККВ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества. Кроме того, что Долуда возглавляет Кубанское казачье войско, он также занимает пост вице-губернатора Краснодарского края.

"Николай Александрович Долуда остается атаманом Кубанского казачьего войска до конца текущего года", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Долуда сможет распространить кубанский опыт на казачьи общества всей страны.

Николай Долуда родился в 1952 году на Украине, в 2006 году он был назначен вице-губернатором Краснодарского края, управляющим делами администрации, в 2007 году его избрали атаманом кубанского казачьего войска, носит чин казачьего генерала. С 2015 года Долуда стал вице-губернатором Краснодарского края, курирующим вопросы военной деятельности и казачества, а также физической культуры и спорта.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют особое историческое значение, так как основание региона неразрывно связано с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. По данным пресс-службы Кубанского казачьего войска, на конец 2018 года численность казаков в казачьих обществах в регионе составляла порядка 54 тыс. человек. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни региона, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий, казачество задействуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.д. Власти региона принимают различные меры для поддержки и развития казачества.