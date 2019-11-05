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Демонтированный памятник советским подводникам в Латвии не был защищен договорами

Как заявили в МИД республики, демонтированная бетонная конструкция была установлена самовольно, и документов, которые бы признавали ее памятником, не было

РИГА, 5 ноября. /ТАСС/. Памятник советским героям-подводникам Балтики в одном из районов Риги, который на прошлой неделе демонтировало латвийское предприятие "Государственное недвижимое имущество" (Valsts nekustamie ipasumi, VNI), не был защищен международными договорами между Латвией и Россией. Об этом во вторник сообщил МИД балтийской республики.

Как заявили в ведомстве порталу Delfi, демонтированная бетонная конструкция была установлена самовольно, и документов, которые бы признавали ее памятным знаком, мемориалом или памятником, не было. Соответственно, считают в ведомстве, на нее не распространяется действие двусторонних договоров, которые регулируют содержание мемориалов и военных захоронений.

Памятный знак морякам-подводникам Балтики был установлен в Даугавгриве моряками Балтфлота в 1970-е годы, сообщает Delfi. Знак был установлен как символ, захоронения в этом месте отсутствуют. Однако живущие неподалеку ветераны-подводники и их семьи добровольно продолжали ухаживать за памятником.

1 ноября латвийское предприятие VNI сообщило корреспонденту ТАСС, что демонтировало памятник советским подводникам, установленный в одном из районов Риги. Как указано в сообщении, 9 октября VNI опубликовало в официальном правительственном вестнике "Латвияс вестнесис" уведомление о том, что планирует до 30 октября 2019 года освободить принадлежащее государству имущество от "самовольно установленной в нем бетонной конструкции".

Прибывшие для демонтажа бетонной конструкции сотрудники VNI сочли, что она находится в плохом техническом состоянии, поскольку от основной конструкции объекта отделился слой штукатурки, обнажив проржавевшую металлическую арматуру и сгнившие доски. В ходе демонтажа имеющаяся бетонная конструкция распалась, в результате чего ее пришлось убрать. Восстановлению конструкция не подлежит, отмечено в сообщении.

Посольство РФ в Латвии решительно осудило демонтаж памятника советским героям-подводникам Балтики в Даугавгриве, оценив его как "кощунственный акт, направленный на попрание памяти советских воинов". Диппредставительство указало, что, несмотря на действующее двустороннее соглашение о соцзащите российских военных пенсионеров от 1994 года, "этот шаг был предпринят без согласования с российской стороной, что является нарушением международного права".

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