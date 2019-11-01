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В Риге демонтирован памятник советским подводникам

Бетонная конструкция распалась и была вывезена в качестве строительного мусора, сообщили в латвийском предприятии VNI

РИГА, 1 ноября. /ТАСС/. Латвийское предприятие "Государственное недвижимое имущество" (Valsts nekustamie ipasumi, VNI) демонтировало памятник советским подводникам, установленный в одном из районов Риги. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия.

Как указано в сообщении, 9 октября VNI опубликовало в официальном правительственном вестнике Latvijas Vēstnesis уведомление о том, что планирует до 30 октября 2019 г. освободить принадлежащее государству имущество от "самовольно установленной в нем бетонной конструкции".

"VNI предложило владельцу конструкции до 20 октября с. г. демонтировать ее своими силами и средствами и вывезти из недвижимой собственности по адресу ул. Флотес, 2, позвонив по справочному телефону, в противном случае VNI освободит объект от данной конструкции, чтобы привести в порядок принадлежащее государству имущество, - сказано в сообщении. - Ни один желающий не объявился".

Как добавила пресс-служба, прибывшие для демонтажа бетонной конструкции сотрудники VNI сочли, что она находится "в плохом техническом состоянии - от основной конструкции объекта отделился слой штукатурки, обнажив проржавевшую металлическую арматуру и сгнившие доски".

"Данные обстоятельства представляли опасность для ближайшего окружения, - говорится в заявлении. - В ходе демонтажа имеющаяся бетонная конструкция распалась, в результате чего ее пришлось убрать. Поскольку восстановить бетонную конструкцию не представлялось возможным, она была вывезена в качестве строительного мусора, и окрестности были убраны".

Ранее в пятницу в латвийских социальных сетях появилась информация о том, что в ночь на 1 ноября в Риге был демонтирован и вывезен памятник советским подводникам, который был установлен неподалеку от Штаба морских сил Латвии.

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