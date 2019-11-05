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На Украине открыли дело против экс-представителя ГПУ из-за кражи материалов о "майдане"

Ранее Генеральная прокуратура Украины уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который вел дело о расстрелах на "майдане"

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело против бывшего начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергея Горбатюка на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников милиции во время событий на "майдане". Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

"Уголовное производство уже зарегистрировано", - сказано в сообщении.

Ранее руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что были обнаружены якобы украденные Горбатюком два тома уголовного дела о расстрелах сотрудников милиции во время событий на "майдане", и что они были переданы в ГБР.

23 октября Генеральная прокуратура Украины уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который вел дело о расстрелах на "майдане". До этого были уволены нескольких следователей этого управления. За два дня до увольнения Горбатюка при ГПУ был создан департамент по расследованию дела "майдана", а 29 октября должность начальника департамента занял Виктор Мисяк.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из оружия, в том числе и снайперского, по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".

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