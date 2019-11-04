Юрист заявил, что экс-сотрудник ГПУ украл материалы о расстрелах на "майдане"

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк украл два тома уголовного дела о расстрелах сотрудников милиции во время событий на "майдане", однако их удалось вернуть и передать в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Бывший начальник управления "майдана" Генеральной прокуратуры Горбатюк украл два тома оригиналов уголовного дела, касающихся расстрелов сотрудников милиции во время так называемой "революции", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что Горбатюк спрятал материалы дела, однако их удалось разыскать и передать правоохранительным органам. "[Горбатюк] украл и спрятал вместе с видеозаписями и оригиналами документов. Мы нашли. Сегодня оба тома вместе с дисками и моим заявлением о преступлении переданы в ГБР", - добавил Портнов.

23 октября Генеральная прокуратура Украины уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который вел дело о расстрелах на "майдане". До этого были уволены нескольких следователей этого управления. За два дня до увольнения Горбатюка при ГПУ был создан департамент по расследованию дела "майдана", а 29 октября должность начальника департамента занял Виктор Мисяк.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из оружия, в том числе и снайперского, по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".