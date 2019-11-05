Опрос показал готовность россиян работать интенсивнее ради перехода на четырехдневку

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения заработной платы одобрили 69% россиян, еще 19% поддерживают идею "в любом случае" и только 9% против сокращения числа рабочих дней. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на результаты исследования компании по трудоустройству Headhunter, в котором приняли участие 9,3 тыс. человек.

По информации издания, 40% из тех, кто поддержали сокращение рабочей недели, готовы работать интенсивнее, 30% высказались за увеличение продолжительности трудового дня, еще 18% - за отмену обеденного перерыва. При этом 29% респондентов против каких-либо изменений, а 4% готовы отказаться от части заработной платы.

Исследование показало, что пятницу в качестве дополнительного выходного дня выбрало 59% опрошенных, 26% высказались за понедельник. Наименьшее количество голосов было отдано в пользу вторника - 0,3%, а среду и четверг выбрали 14% и 1% опрошенных соответственно. Более того, 70% респондентов высказались за сокращение рабочей недели до четырех дней и лишь 30% - за сокращение трудового дня при сохранении пятидневной недели.

Отмечается, что более всего за сокращение рабочей недели до четырех дней выступили жители Белгородской области (83% опрошенных), а также Ярославской и Московской областей - по 75% респондентов. В Алтайском крае число поддержавших инициативу и выступивших против нее разделилось поровну.