Переход на "четырехдневку". Как нарастить производительность при сокращении рабочих часов?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным 23 августа отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но он должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. По его словам, необходимо думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, "имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе". Нарастить производительность труда после перехода на четырехдневную рабочую неделю, конечно, можно, поскольку будет снижение эмоциональной и физической нагрузки. Наиболее эффективной считается работа в течение первых трех часов рабочего дня. Потом человек устает, повышается уровень рассеянности, а уровень производительности снижается.

Кроме того, рост производительности труда зависит не только от одного работника. Прежде всего, в нашей стране это связано с эффективным использованием рабочей силы и иных ресурсов, а также с использованием современных средств производства, то есть речь идет о всем технологическом комплексе, начиная от оборудования и заканчивая логистикой. Если задаться целью перехода на четырехдневную рабочую неделю, это сделать можно. Вопрос только в одном — кто заплатит за всю эту музыку. Надо понимать, что на сегодняшний день рабочая сила в России довольно дешевая по отношению к работникам той же квалификации за рубежом. Поэтому у нас используется довольно много избыточной рабочей силы. Мы страдаем по-прежнему той же проблемой, которой страдал Советский Союз. Вспомним историю относительно недавнюю: в СССР в эпоху косыгинских реформ даже пытались вводить налог на использование рабочей силы. То предприятие, которое в сравнении со средними значениями в отрасли использовало больше людей, должно было платить соответствующие налоги за трудовые ресурсы. Сейчас существует похожая проблема. Более того, чтобы повысить производительность труда, нужно инвестировать. А инвестиции зависят от возможности их возврата и их защиты. Вы же не будете покупать дом, если будете знать, что его отнимут или сожгут. Оба этих момента важны, здесь все и сходится — низкая заработная плата и боязнь того, что нельзя будет вернуть дополнительные инвестиции. Поэтому мы и ходим по замкнутому кругу. Снижение количества отработанных часов, дней не может быть проектом только законодательным. Недостаточно просто прописать это в Трудовом кодексе. Надо понимать, что это очень сложный общенациональный по своим масштабам проект, который предполагает, что будут учитываться все нюансы. В частности, откуда взять дополнительную рабочую силу. Мы же не можем наращивать производительность труда в сфере здравоохранения. Это абсурд, если одна операция будет длиться пять секунд, а вторая — три. Есть работы, которые не могут быть нормированы. Также и в образовании — это же не выдача готового продукта, это работа индивидуальная. С школьником, студентом общение идет по принципу face to face. В этих сферах, связанных с необходимостью присутствия человека, который на сегодняшний день не может быть замещен робототехникой, нужно думать, откуда людей брать.

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