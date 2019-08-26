Переход на "четырехдневку". Как нарастить производительность при сокращении рабочих часов?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным 23 августа отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но он должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты.
По его словам, необходимо думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, "имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе".
Нарастить производительность труда после перехода на четырехдневную рабочую неделю, конечно, можно, поскольку будет снижение эмоциональной и физической нагрузки. Наиболее эффективной считается работа в течение первых трех часов рабочего дня. Потом человек устает, повышается уровень рассеянности, а уровень производительности снижается.
Кроме того, рост производительности труда зависит не только от одного работника. Прежде всего, в нашей стране это связано с эффективным использованием рабочей силы и иных ресурсов, а также с использованием современных средств производства, то есть речь идет о всем технологическом комплексе, начиная от оборудования и заканчивая логистикой. Если задаться целью перехода на четырехдневную рабочую неделю, это сделать можно. Вопрос только в одном — кто заплатит за всю эту музыку.
Надо понимать, что на сегодняшний день рабочая сила в России довольно дешевая по отношению к работникам той же квалификации за рубежом. Поэтому у нас используется довольно много избыточной рабочей силы. Мы страдаем по-прежнему той же проблемой, которой страдал Советский Союз. Вспомним историю относительно недавнюю: в СССР в эпоху косыгинских реформ даже пытались вводить налог на использование рабочей силы. То предприятие, которое в сравнении со средними значениями в отрасли использовало больше людей, должно было платить соответствующие налоги за трудовые ресурсы. Сейчас существует похожая проблема.
Более того, чтобы повысить производительность труда, нужно инвестировать. А инвестиции зависят от возможности их возврата и их защиты. Вы же не будете покупать дом, если будете знать, что его отнимут или сожгут. Оба этих момента важны, здесь все и сходится — низкая заработная плата и боязнь того, что нельзя будет вернуть дополнительные инвестиции. Поэтому мы и ходим по замкнутому кругу.
Снижение количества отработанных часов, дней не может быть проектом только законодательным. Недостаточно просто прописать это в Трудовом кодексе. Надо понимать, что это очень сложный общенациональный по своим масштабам проект, который предполагает, что будут учитываться все нюансы. В частности, откуда взять дополнительную рабочую силу. Мы же не можем наращивать производительность труда в сфере здравоохранения. Это абсурд, если одна операция будет длиться пять секунд, а вторая — три. Есть работы, которые не могут быть нормированы. Также и в образовании — это же не выдача готового продукта, это работа индивидуальная. С школьником, студентом общение идет по принципу face to face. В этих сферах, связанных с необходимостью присутствия человека, который на сегодняшний день не может быть замещен робототехникой, нужно думать, откуда людей брать.
У нас и так сейчас некомплект, а тут при сокращении рабочих дней надо искать дополнительные рабочие силы. Для этих видов профессиональной деятельности это сложно. Врач учится восемь лет, хороший преподаватель — шесть. По всем остальным сферам, в принципе, можно. Но такую идею будет сложно воплотить в жизнь в силу хотя бы того, что если мы сократим работу присутственных мест до четырех дней, то количество обращений не уменьшится. Увеличится лист ожидания операций к врачам, ответа госслужащих на запросы и так далее.
Более оптимально было бы сократить не количество рабочих дней в неделе, а количество рабочего времени, приходящегося на человека в течение рабочего дня. Работать, например, по шесть часов. Это было бы проще и с точки зрения организационных моментов, и с точки зрения планирования деятельности. Если мы сохраним пять дней как основу работы, то у кого-то, условно, то будет первая, у кого-то — вторая смена, как у школьников в свое время.
Тем не менее думать на эту тему необходимо, потому что существуют объективные долговременные тренды — развитие робототехники и искусственного интеллекта, которые будут замещать человека. А значит, сокращенный рабочий день — это ответ на вытеснение людей из производства. Но это будущее.