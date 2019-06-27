В будущем мы сможем работать не пять, а четыре дня в неделю. В чем плюсы и минусы?

Мы нашли стартап, в котором сотрудники работают четыре дня в неделю. Узнали, когда трудодни сокращали в крупных компаниях и чем это закончилось. И выяснили, хорошо это или плохо для экономики страны

Основатель сервиса для подбора юристов AidLegal Сергей Колесников экспериментально перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю летом 2018 года. Полгода он наблюдал, как изменится эффективность труда, в лучшую или в худшую сторону. В начале 2019 года в его фирме официально принята сокращенная рабочая неделя. У Колесникова в штате шесть человек (еще к работе привлекают внештатников), сотрудники работают в офисе в Ростове-на-Дону, все, что им нужно для выполнения задач, — интернет и телефон, часть людей работают с понедельника по четверг, часть — со вторника по пятницу. Люди меньше работают, потому что им помогают боты "Если бы у меня была компания, где 50 человек в штате, я бы больше сомневался, стоит ли так экспериментировать, — рассказывает Колесников. — Но в маленькой компании легко отследить эффективность, понаблюдав за каждым работником. Люди, конечно, хотели получить три выходных, поэтому хорошо включились, мы нисколько не потеряли в показателях, даже по моим ощущениям, все лучше работают и кайфуют от таких перемен". Колесников говорит, что сотрудники свободны от части рабочих задач благодаря технологическим решениям, это главная причина, почему эксперимент получился.

"Например, есть внутренний чат-бот для юристов, — объясняет он. — Юристы-партнеры постоянно задают одни и те же вопросы о рабочем процессе. Раньше на них отвечали менеджеры по работе с партнерами, а сейчас отвечает чат-бот, а менеджеры занимаются более важной задачей — контролем качества исполнения дел. Еще заявки, которые принимаются с сайта, ранее брали все операторы, но мы понимали, что каждый силен в определенных направлениях. И теперь, благодаря ключевым запросам, по которым клиенты заходят на сайт, мы начали дробить и ранжировать направления, и заявка автоматически направляется сильному оператору в конкретном направлении, что позволяет более релевантно отвечать на вопросы клиента". Основатель сервиса уточняет, что он не сокращал зарплату сотрудникам и не планирует платить меньше тем, кого будет позже брать в штат. "Мы — небольшой бизнес, пока не можем похвастаться большой популярностью, очень высокими зарплатами, но сокращенная рабочая неделя — наше конкурентное преимущество на рынке труда. Эти условия помогут привлекать талантливых специалистов, которые будут выбирать работать у нас, а не в крупной корпорации". Люди работали по четыре дня в неделю в кризис По данным HeadHunter, сегодня в России нет заметных компаний, предлагающих сокращенную рабочую неделю. Но ранее были случаи временного перехода на такой график, в основном — в компаниях промышленного и автомобильного производства с большим штатом сотрудников.

Эти работодатели, правда, не преследовали цели улучшить эмоциональное состояние сотрудников или повысить их лояльность к бренду. Они вынужденно сокращали рабочие дни в период острых фаз экономических кризисов 1998 и 2008 годов, чтобы избежать массовых сокращений. "В условиях экономической стабильности и роста бизнеса такие случаи единичны. Компании предпочитают вводить гибкий график для сотрудников, например, это работа из дома несколько дней в месяц, либо предлагают удаленную работу", — рассказывает Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter. Сегодня 63% российских работодателей имеют опыт работы с удаленными штатными сотрудниками, посчитали в hh.ru. Часто этот формат предполагает, что люди выполняют конкретные задачи к конкретному сроку. Копирайтер должен сдавать семь текстов в неделю, а разработчику дают две недели на создание какого-либо продукта, никто не контролирует, сколько дней они тратят на эту работу. Теоретически при наличии хорошей личной дисциплины они могут организовать себе три выходных. "По количеству удаленных сотрудников лидирует IT-сфера: у 58% компаний есть такие работники, — перечисляет Игнатова. — далее продажи (28%), управление персоналом (22%) и поддержка клиентов (16%). Реже всего работодатели готовы предоставлять удаленную занятость сотрудникам юридических департаментов".

Почти половина россиян против перехода на четырехдневную рабочую неделю 48% россиян высказалась против отказа от "пятидневки". Людей пугают отрицательные последствия, по их мнению, это снижение заработной платы (43%), процветание вредных привычек (14%) и падение производительности труда (7%). К положительным последствиям они отнесли улучшение здоровья (22%), возможность больше времени проводить с семьей (17%) и заниматься личной жизнью (11%). 82% россиян ответили "скорее согласны" на прямой вопрос, приведет ли сокращение трудовой недели к снижению зарплат, по данным опроса ВЦИОМ, который проводился 13 июня 2019 года и охватил 1,6 тыс. человек. Продолжение

О чем международная организация труда просит правительства Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждается после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в Женеве на мероприятии, посвященном столетию Международной организации труда (МОТ), что это будущее мировой экономики. Глава кабмина напомнил, что 100 лет назад Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и "получил впечатляющий рост производительности труда". А также привел в пример новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на час рабочего времени выросла на 20%. Медведев уточнил что реформе должен способствовать технологический прогресс.

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Тема не новая, в последние десятилетия в разных странах сокращается рабочее время. Трудовые условия меняются как по инициативе правительств, так и по инициативе частных компаний. В конце 90-х во Франции законодательно была установлена рабочая неделя, которая длится 35 часов, а максимально допустимая — 48 часов. Это означает, что за переработки (все, что свыше 35 часов) работнику должны выплачивать компенсации или предоставлять дополнительный отпуск. И работодателям запрещено допускать, чтобы сотрудники работали больше 48 часов в неделю. Спустя несколько лет эта сфера была несколько реформирована, работодатели получили возможность заключать соглашения с индивидуальными условиями. В Нидерландах никого не обязывают сокращать трудовую неделю, но на многих предприятиях сотрудники работают по десять часов четыре дня в неделю. Почитать подробнее о том, сколько длится рабочая неделя в разных странах, можно здесь.

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В 2014 году МОТ обращалась к странам-участницам (сейчас организация объединяет 187 государств) с предложением сократить число рабочих дней, оставив на прежнем уровне количество рабочих часов. Именно так, получается, сейчас происходит в Нидерландах. Организация апеллировала к тому, что меньшее число поездок на работу улучшит экологическую ситуацию в городах. Но это предложение раскритиковали некоторые профсоюзы, среди аргументов они называли риск снижения производительности труда. Опасения противников реформы не напрасны, например, Николя Саркози, бывший президент Франции, говорил, что 35-часовая рабочая неделя стала причиной, по которой страна утратила экономическую конкурентоспособность. Кстати, в 2014 году hh.ru проводил опрос среди 303 работодателей и 1663 сотрудников российских компаний о готовности к четырехдневной рабочей неделе. Тогда 59% топ-менеджеров сказали, что в теории поддерживают идею и видят плюсы в экономии коммунальных расходов, улучшении эмоционального состояния работников, но на практике не готовы к переменам. Четверть российских работодателей ответили, что против реформы, и более половины из них не согласны на нее даже при условии пропорционального уменьшения зарплат сотрудников. Когда мы сможем работать меньше без ущерба экономике Почему вообще должно произойти сокращение рабочего времени? В целом футурологи считают, что это неизбежно случится: настанет четвертая промышленная революция — это когда роботы делают роботов, а люди, по оптимистичным прогнозам, получают безусловный базовый доход и занимаются искусством, а по пессимистичным — просто остаются без работы. Так или иначе, реформа может стать успешной только при технологическом прогрессе. Логика в том, что если 30 лет назад бухгалтер должен был вручную заполнять документы и делать все расчеты, то сейчас большую часть его работы делают программы — и быстрее, чем он мог бы самостоятельно. Именно технологические решения позволили первому герою этого текста — основателю сервиса — "снять" с сотрудников часть задач.

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