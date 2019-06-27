В будущем мы сможем работать не пять, а четыре дня в неделю. В чем плюсы и минусы?

Основатель сервиса для подбора юристов AidLegal Сергей Колесников экспериментально перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю летом 2018 года. Полгода он наблюдал, как изменится эффективность труда, в лучшую или в худшую сторону. В начале 2019 года в его фирме официально принята сокращенная рабочая неделя. У Колесникова в штате шесть человек (еще к работе привлекают внештатников), сотрудники работают в офисе в Ростове-на-Дону, все, что им нужно для выполнения задач, — интернет и телефон, часть людей работают с понедельника по четверг, часть — со вторника по пятницу.
Люди меньше работают, потому что им помогают боты
"Если бы у меня была компания, где 50 человек в штате, я бы больше сомневался, стоит ли так экспериментировать, — рассказывает Колесников. — Но в маленькой компании легко отследить эффективность, понаблюдав за каждым работником. Люди, конечно, хотели получить три выходных, поэтому хорошо включились, мы нисколько не потеряли в показателях, даже по моим ощущениям, все лучше работают и кайфуют от таких перемен".
Колесников говорит, что сотрудники свободны от части рабочих задач благодаря технологическим решениям, это главная причина, почему эксперимент получился.
"Например, есть внутренний чат-бот для юристов, — объясняет он. — Юристы-партнеры постоянно задают одни и те же вопросы о рабочем процессе. Раньше на них отвечали менеджеры по работе с партнерами, а сейчас отвечает чат-бот, а менеджеры занимаются более важной задачей — контролем качества исполнения дел. Еще заявки, которые принимаются с сайта, ранее брали все операторы, но мы понимали, что каждый силен в определенных направлениях. И теперь, благодаря ключевым запросам, по которым клиенты заходят на сайт, мы начали дробить и ранжировать направления, и заявка автоматически направляется сильному оператору в конкретном направлении, что позволяет более релевантно отвечать на вопросы клиента".
Основатель сервиса уточняет, что он не сокращал зарплату сотрудникам и не планирует платить меньше тем, кого будет позже брать в штат.
"Мы — небольшой бизнес, пока не можем похвастаться большой популярностью, очень высокими зарплатами, но сокращенная рабочая неделя — наше конкурентное преимущество на рынке труда. Эти условия помогут привлекать талантливых специалистов, которые будут выбирать работать у нас, а не в крупной корпорации".
Люди работали по четыре дня в неделю в кризис
По данным HeadHunter, сегодня в России нет заметных компаний, предлагающих сокращенную рабочую неделю. Но ранее были случаи временного перехода на такой график, в основном — в компаниях промышленного и автомобильного производства с большим штатом сотрудников.
Эти работодатели, правда, не преследовали цели улучшить эмоциональное состояние сотрудников или повысить их лояльность к бренду. Они вынужденно сокращали рабочие дни в период острых фаз экономических кризисов 1998 и 2008 годов, чтобы избежать массовых сокращений.
"В условиях экономической стабильности и роста бизнеса такие случаи единичны. Компании предпочитают вводить гибкий график для сотрудников, например, это работа из дома несколько дней в месяц, либо предлагают удаленную работу", — рассказывает Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.
Сегодня 63% российских работодателей имеют опыт работы с удаленными штатными сотрудниками, посчитали в hh.ru. Часто этот формат предполагает, что люди выполняют конкретные задачи к конкретному сроку. Копирайтер должен сдавать семь текстов в неделю, а разработчику дают две недели на создание какого-либо продукта, никто не контролирует, сколько дней они тратят на эту работу. Теоретически при наличии хорошей личной дисциплины они могут организовать себе три выходных.
"По количеству удаленных сотрудников лидирует IT-сфера: у 58% компаний есть такие работники, — перечисляет Игнатова. — далее продажи (28%), управление персоналом (22%) и поддержка клиентов (16%). Реже всего работодатели готовы предоставлять удаленную занятость сотрудникам юридических департаментов".
48% россиян высказалась против отказа от "пятидневки". Людей пугают отрицательные последствия, по их мнению, это снижение заработной платы (43%), процветание вредных привычек (14%) и падение производительности труда (7%). К положительным последствиям они отнесли улучшение здоровья (22%), возможность больше времени проводить с семьей (17%) и заниматься личной жизнью (11%).
82% россиян ответили "скорее согласны" на прямой вопрос, приведет ли сокращение трудовой недели к снижению зарплат, по данным опроса ВЦИОМ, который проводился 13 июня 2019 года и охватил 1,6 тыс. человек.
О чем международная организация труда просит правительства
Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждается после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в Женеве на мероприятии, посвященном столетию Международной организации труда (МОТ), что это будущее мировой экономики. Глава кабмина напомнил, что 100 лет назад Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и "получил впечатляющий рост производительности труда". А также привел в пример новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на час рабочего времени выросла на 20%. Медведев уточнил что реформе должен способствовать технологический прогресс.
Тема не новая, в последние десятилетия в разных странах сокращается рабочее время. Трудовые условия меняются как по инициативе правительств, так и по инициативе частных компаний.
В конце 90-х во Франции законодательно была установлена рабочая неделя, которая длится 35 часов, а максимально допустимая — 48 часов. Это означает, что за переработки (все, что свыше 35 часов) работнику должны выплачивать компенсации или предоставлять дополнительный отпуск. И работодателям запрещено допускать, чтобы сотрудники работали больше 48 часов в неделю. Спустя несколько лет эта сфера была несколько реформирована, работодатели получили возможность заключать соглашения с индивидуальными условиями.
В Нидерландах никого не обязывают сокращать трудовую неделю, но на многих предприятиях сотрудники работают по десять часов четыре дня в неделю. Почитать подробнее о том, сколько длится рабочая неделя в разных странах, можно здесь.
В 2014 году МОТ обращалась к странам-участницам (сейчас организация объединяет 187 государств) с предложением сократить число рабочих дней, оставив на прежнем уровне количество рабочих часов. Именно так, получается, сейчас происходит в Нидерландах. Организация апеллировала к тому, что меньшее число поездок на работу улучшит экологическую ситуацию в городах. Но это предложение раскритиковали некоторые профсоюзы, среди аргументов они называли риск снижения производительности труда. Опасения противников реформы не напрасны, например, Николя Саркози, бывший президент Франции, говорил, что 35-часовая рабочая неделя стала причиной, по которой страна утратила экономическую конкурентоспособность.
Кстати, в 2014 году hh.ru проводил опрос среди 303 работодателей и 1663 сотрудников российских компаний о готовности к четырехдневной рабочей неделе. Тогда 59% топ-менеджеров сказали, что в теории поддерживают идею и видят плюсы в экономии коммунальных расходов, улучшении эмоционального состояния работников, но на практике не готовы к переменам. Четверть российских работодателей ответили, что против реформы, и более половины из них не согласны на нее даже при условии пропорционального уменьшения зарплат сотрудников.
Когда мы сможем работать меньше без ущерба экономике
Почему вообще должно произойти сокращение рабочего времени?
В целом футурологи считают, что это неизбежно случится: настанет четвертая промышленная революция — это когда роботы делают роботов, а люди, по оптимистичным прогнозам, получают безусловный базовый доход и занимаются искусством, а по пессимистичным — просто остаются без работы. Так или иначе, реформа может стать успешной только при технологическом прогрессе. Логика в том, что если 30 лет назад бухгалтер должен был вручную заполнять документы и делать все расчеты, то сейчас большую часть его работы делают программы — и быстрее, чем он мог бы самостоятельно. Именно технологические решения позволили первому герою этого текста — основателю сервиса — "снять" с сотрудников часть задач.
Но экономика страны — это не только стартапы, которые развивают сервисы, и фирмы, предлагающие бухучет, а промышленность, строительство. Георгий Остапкович, директор центра конъюктурных исследований ВШЭ считает, что реальный сектор экономики — российские промышленные производства — не готовы к переходу на сокращенную неделю.
"У государства есть план — повысить производительность труда в стране, — говорит он. — А сейчас производительность труда растет минимальными темпами, за последние пять-восемь лет она увеличилась примерно на 5–7%. Одна из сдерживающих причин — старое оборудование на заводах, у нас высокий коэффициент изношенности оборудования. Если в скандинавских странах, где некоторые предприятия уже работают по четыре дня в неделю, есть технологическая база, которая позволяет производить столько же товара за меньшее время, то российские предприятия, выбросив 52 рабочих дня в году, будут просто выпускать меньше. Сама по себе идея сокращения рабочего времени — верная, но, чтобы производительность труда не падала, а росла, нам нужен инновационный рывок".
Анастасия Степанова