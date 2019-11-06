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Движение транспорта открыто на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

В МЧС призывают жителей региона соблюдать меры безопасности после прошедшего снегопада

ТАСС, 6 ноября. Движение пассажирского транспорта на региональной автодороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре возобновлено после ограничения, введенного накануне из-за непогоды. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба регионального управления МЧС России.

Ограничение касалось личного автотранспорта и междугородних автобусов. В результате выпадения снега на дороге образовалась гололедица.

"С 12:00 (05:00 мск) 6 ноября 2019 года снято ограничение для движения пассажирских автобусов на участке автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей края соблюдать меры безопасности после прошедшего снегопада и воздержаться от поездок за пределы населенного пункта.

Осадки начались во вторник днем, и на юге они прошли в виде дождя, так как там сохранялась положительная температура. На остальной территории края прошел небольшой снег, его количество в некоторых районах достигло 8 мм. Ночью снег продолжился.

Теги
РоссияХабаровский край
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