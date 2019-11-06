Эксперты и экологи расходятся в оценках опасности выпуска белух из Средней в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые и общественники неоднозначно оценивают вероятные последствия выпуска последней группы белух из бухты Средней в Японском море вместо Охотского: одни считают, что животным грозит почти неминуемая гибель, другие соглашаются, что это лучший из возможных вариантов. Об этом ТАСС рассказали опрошенные в среду эксперты - ученые, экологи, биологи.

Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника (Приморье) в Японском, а не в Охотском море, как планировалось ранее. Погрузка на суда началась утром во вторник, 5 ноября.

"Подходит ли он [выпуск в Приморье] больше, чем "китовая тюрьма" и зимовка там еще на один год или продажа в Китай? Однозначно подходит намного больше, - сказал в разговоре с ТАСС председатель организации "Экологическая вахта Сахалина", входящей в коалицию "Свободу косаткам и белухам", Дмитрий Лисицын. - Подходит ли больше, чем Охотское море? Конечно, нет. Это большой компромисс, который, на наш взгляд, приемлем в сложившейся ситуации с учетом всех обстоятельств".

По словам эксперта, другого варианта в этой ситуации коалиция не видит, так как выпускать сейчас животных в Охотское море уже нельзя. При перевозке они, скорее всего, получат переохлаждение и могут сильно заболеть, а также травмироваться при качке. Хотя и при планируемом выпуске в акватории Приморья существуют риски.

"Это, конечно, непривычная среда и кормовая база. И браконьеры, в первую очередь, северокорейские, от которых страдает южное Приморье. Также сохраняется проблема брошенных браконьерами сетей, в которых животные могут запутаться", - отметил Лисицын.

Безнадежное дело

Выпуск белух в приморские воды, вдали от привычных мест обитания рано или поздно закончится их гибелью, считает главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков. По его словам, для подобных действий необходимо разрабатывать биологическое обоснование, проводить его экспертизу, без этого последствия могут быть непредсказуемыми.

"Для вселяемых животных это, скорее всего, рано или поздно закончится гибелью - они какое-то время будут оставаться в районе места выпуска, а затем группировка распадется, так как вне семьи эти социальные животные долго не живут. В семье должны быть опытные, взрослые особи, а их здесь нет", - сказал Раков в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что условия в бухте Успения, где планируется осуществить выпуск, не являются благоприятными для этих животных. По аналогии с белыми медвежатами, которых выпустили в тайгу к бурым медведям, они никогда не создадут новую популяцию, и постепенно вымрут.

"То же и здесь: белухам нужны условия, где есть лед, те виды рыб, которыми они питаются, тот температурный режим, при котором у них проходят нормальные физиологические функции - питание, энергообмен, способность к размножению. К сожалению, если этого нет, как и разработки биологического обоснования, то рассчитывать на успех безнадежного дела не приходится", - сказал ученый.

До дома не доберутся

Добраться из места выпуска до северных районов Охотского моря, где в основном обитают белухи на дальнем Востоке, животным их бухты Средней вряд ли удастся самостоятельно, уверен биолог-охотовед, руководитель группы помощи дельфинам Черного моря Владимир Латка. Шансов преодолеть расстояние в 1,5 тыс. км самостоятельно без опытных особей у этих белух почти нет.

"Белухи живут в Охотском море, на его севере, там сосредоточены все их регулярные места обитания. Лишь в конце зимы, когда лед вдоль восточного побережья Сахалина спустится до южной оконечности Охотского моря, вплоть до юга Сахалина, тогда стада белух могут приблизиться к акватории Приморья. То есть нашим белухам, которых сейчас выпускают, для того, чтобы добраться до своих сородичей, нужно пройти огромное расстояние: по прямой - 1,5 тыс. км, это только чтоб на южную границу обитания попасть. Это не реально для подростков, не обученных ловить рыбу, и существует опасность того, что большинство из них погибнет", - считает Латка.

К тому же, по его словам, белухи - очень социальные животные, у них процесс обучения длится много лет. Не исключено, что при выпуске могут выявиться лидеры, которые могут взять под опеку остальных и обеспечить какое-то выживание.

"Но это очень слабая надежда, они же еще не умеют общаться между собой, поскольку были отловлены из разных семей, сидели в разных клетках. И даже если они встретят в море нескольких взрослых белух, то те, скорее всего, постараются от них убежать, как от толпы голодных детей", - говорит эксперт.

Он уверен, что как только животные будут погружены на корабли, нужно идти на север как можно дальше, чтобы выпустить их как можно ближе к району их обитания. Только это им даст шанс на выживание. Чем севернее их выпустят с кораблей - тем больше вероятность выживания и возвращения в семьи.