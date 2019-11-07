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Опрос: около трети работодателей насторожит резюме кандидата с перерывом в работе от года

При этом 27% компаний не считает перерывы в работе причиной для сомнений в профессионализме соискателя, отмечается в исследовании Superjob

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Около 30% опрошенных работодателей сомневается в компетентности кандидата на должность с годовым перерывом в работе. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, опубликованном в четверг на сайте компании.

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"Большинство работодателей насторожит резюме кандидата с перерывом в работе от года (31%). Полгода перерыва заставят усомниться в профессионализме соискателя 18% работодателей, при этом 9% менеджеров по персоналу подвергает сомнению компетентность претендента, если его перерыв в работе составляет от одного до трех месяцев", - говорится в результатах опроса.

При этом больше четверти компаний (27%) не считает перерывы в работе причиной для сомнений в профессионализме соискателя.

Согласно исследованию, 40% работодателей считает частой смену работы раз в год, почти треть (32%) - раз в полгода. Каждый десятый работодатель считает критичной смену работы чаще раза в три года, 2% - чаще раза в пять лет.

Опрос проводился с 30 сентября по 23 октября среди 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб в РФ.

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Россия
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