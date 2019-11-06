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Как пройти собеседование и получить работу. Советы рекрутеров

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К каким вопросам готовиться? Что на них отвечать? Почему стоит задавать свои? И стоит ли просить рекрутера об обратной связи?

Увольнение, поиск работы и собеседование — это всегда стресс. Часто ему предшествует еще и страх потерять работу — в 2016 году этого боялись 61,1% россиян. Но если к нему подготовиться и знать, почему вам задают именно эти вопросы, то идти на интервью будет уже не так страшно.

Мы не искали психологических решений, как успокоиться перед встречей с рекрутером, но попросили их поделиться советами, что нужно знать, чтобы пройти собеседование.

Собеседования могут быть разных видов. Готовьтесь не только к формату "вопрос-ответ"

1

Интервью разнятся как по форме, так и по содержанию: очные или онлайн, индивидуальные или групповые и т.д. Самые распространенные — структурированные интервью, они нужны, чтобы выяснить основные сведения о соискателе. Ситуационные предполагают решение конкретных задач и помогают понять, как соискатель будет себя вести в ситуации, близкой к той, что ждет его в работе. Проективное интервью ведется в быстром темпе без возможности порассуждать. Интервью по компетенциям призвано выявить реальный опыт потенциального сотрудника, а групповые применяют для экономии времени.

Что выберет работодатель, как правило, зависит от должности, которую он хочет закрыть, объяснили в Superjob. Чем выше пост и больше обязанностей, тем сложнее по структуре и содержанию будет интервью. И наверняка оно будет не одно.

Управляющий консультант в рекрутинговой компании Hays Response Мария Боченкова отметила, что в последнее время набирают популярность онлайн-интервью. Особенно если собеседуется кандидат из другого города или страны. Но не нужно расслабляться, что интервью заочное, — к нему нужно готовиться так же тщательно. Кроме того, одним из этапов может стать тестирование — сегодня есть много тестов, которые позволяют посмотреть на кандидата со всех сторон. А самыми популярными остаются психометрические SHL-тесты, которыми повсеместно пользуются уже больше 35 лет.

HR-эксперт компании HeadHunter и консультант премии HR Brand Елена Лондарь предлагает говорить не о видах интервью, а об этапах — на разных этапах могут применяться разные виды. "На мой взгляд, структурированное интервью по компетенциям — одна из самых достоверных процедур оценки, которая позволяет достаточно много узнать о личности, умениях и знаниях кандидата для приглашения на работу", — уточнила она. В конце концов, если после интервью остаются сомнения, работодатель может пригласить человека на тестовый день или стажировку. Для соискателя это тоже станет проверкой — подходит ли ему компания и коллектив.

Что такое собеседование по компетенциям и какие вопросы обязательно зададут

2

Первый вопрос, который услышит кандидат на любом собеседовании, — расскажите о себе, напомнила Мария Боченкова. От вас ждут краткую самопрезентацию, где вы сможете четко и емко рассказать об образовании, опыте работе, ключевых навыках и компетенциях. Многие рекрутеры и работодатели любят попросить кандидата рассказать о своих недостатках или зонах роста. 

Хорошо, когда работодатель дает первым высказаться соискателю, считает Елена Лондарь. По ее личному опыту, это немного успокаивает кандидатов — они "закрывают" обязательную часть и готовы к диалогу.

Когда работодатель открывает вакансию, он должен составить список компетенций, которые он хочет видеть у будущего сотрудника, объяснила Елена Лондарь. А дальше искать работников по этому списку. А потому она советует готовиться к группам вопросов. 

  • О личностных качествах. Кандидаты до сих пор часто пишут о стрессоустойчивости или ответственности. Так что здесь могут попросить привести конкретный пример, где указанные качества вам пригодились.
  • О мотивации. В компании, естественно, хотят понять, что заставляет человека работать наиболее эффективно, какие задачи ему нравится решать. Но могут задать и вопрос "от противного" — что заставит вас покинуть компанию? Или по каким критериям вы выбираете работодателя?
  • О достижениях. Елена Лондарь отметила, что сама любит попросить кандидата рассказать о его самом значимом профессиональном достижении. Она рекомендует, готовясь к собеседованию, порефлексировать, какой своей работой вы гордитесь, какую работу ищете, почему она вам нравится. Ответы на эти вопросы помогут понять, ваша ли это вообще компания.
  • О ценностях. "Я часто спрашиваю, чем человек занимался бы, если ему не нужно было зарабатывать деньги. Кто-то отвечает — благотворительностью, кто-то — хобби, кто-то признается, что все равно бы работал. В таком ответе сразу видны ценности человека". 

Стоит подготовиться и к вопросам о профессиональных планах. Например, в Superjob один из мотиваторов взять человека в компанию назвали желание профессионального роста.

Не стоит паниковать, если сразу не знаете, как ответить на вопрос. Рекрутеры и начальство редко ждут идеально правильных ответов, напомнила заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга Ancor Татьяна Баскина. Их интересует ваш ход мыслей. Уточните вопрос и не стесняйтесь попросить разрешения поискать информацию после интервью.

"Почему вы хотите работать у нас?" — зачем это спрашивают и как отвечать

3

Многих соискателей этот вопрос часто раздражает: очевидно же, человек ищет работу, а компания предлагает подходящую вакансию. 

Но его задают, чтобы посмотреть на мотивацию кандидата, объяснила Мария Боченкова. Интервьюер хочет увидеть: что тот знает о компании, что для него важно при выборе работодателя, как он расставляет приоритеты и какие задачи ему интересны. Он хочет понять, совпадают ли ценности соискателя с корпоративными.

А вот Елена Лондарь уверена, что все это можно выяснить и с помощью более корректных вопросов. "Почему вы хотите работать у нас?" остался в арсенале рекрутеров еще с эпохи 2000-х. Уже все прекрасно знают, что это малоинформативный вопрос, но продолжают его задавать, чтобы проверить скорее реакцию кандидата, его поведение, а не для того, чтобы услышать ответ", — считает она. Хотя "человек еще не решил, будет ли он работать в этой компании, — он продает себя, а HR продает вакансию. Это должен быть партнерский диалог".  

В Superjob, впрочем, советуют все-таки заранее продумать ответ, чтобы показать свою мотивацию. Если кроме зарплаты другой не находите, стоит задуматься, а там ли вы ищете работу, посоветовала Мария Боченкова. Одни только деньги не помогут постоянно поддерживать продуктивность.

Другие неудобные вопросы — о браке, детях и бывшем руководстве. Что отвечать

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Мария Боченкова советует отвечать на все вопросы, но если какой-то из них вам неприятен, то тему стоит аккуратно "закрыть". Например, так: "Да, я пока не замужем/женат, но когда сделаю этот шаг, он не повлияет на мою работоспособность и компетентность". 

В Superjob рекомендуют деликатно и дипломатично уйти от ответа. Например: "Не вполне понимаю, какое это имеет отношение к моей будущей работе, но раз вы спрашиваете, готов ответить".

Елена Лондарь считает такие вопросы нарушением границ, и можно прямо сказать рекрутеру, что вам некомфортно на них отвечать. Кроме того, личная жизнь не имеет отношения к уровню профессионализма.  

Вопрос "Почему вы ушли с предыдущего места работы?" лидирует в рейтинге самых неприятных, выяснили в Superjob. По мнению 11% представителей компаний, отвечая на него, стоит сослаться на отсутствие возможностей профессионального развития. Еще 8% HR-менеджеров советуют объяснить причину ухода неудовлетворительным окладом. Но у такого ответа есть и свои "подводные камни". Некоторые кадровики могут усомниться в профессиональных и коммуникативных навыках кандидата, раз он не смог договориться о повышении зарплаты. Но в чем сходятся все рекрутеры, главное — не ругать бывшее руководство, каким бы оно ни было на самом деле.

Еще один щекотливый вопрос — "А почему у вас возник большой перерыв в работе?". К таким соискателям работодатели относятся настороженно.16% кадровиков, по данным Superjob, считают уважительной причиной важные события в семье: рождение ребенка, переезд, болезни и т.п. Можно ответить, что не хотите распыляться на временную работу и серьезно ищете место, — такой ответ считают удачным 9% кадровиков.

А вот если вы ищете работу, сильно отличающуюся от предыдущего опыта, то тут стоит честно ответить, что, возможно, разочаровались в профессии и пытаетесь найти себя в новой.

Задавайте вопросы рекрутеру

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"Собеседование должно быть переговорами равных партнеров. Я очень рекомендую соискателям настроить себя на то, что работодатель точно так же заинтересован в них, как и они в предлагаемой работе. Собеседование не должно становиться выпрашиванием работы", — настаивает Елена Лондарь. Так что она советует обязательно обращать внимание уже на то, как вас встречают. Старайтесь уже на первом собеседовании понять, какая у компании корпоративная культура, какие у нее ценности, насколько комфортно будет работать там каждый день.

Например, если компания сразу на ресепшене заявляет крупными буквами, что она "про людей" или "про свободу", и при этом вы сталкиваетесь с бюро пропусков как на режимном объекте, которое к тому же закрыто на обеденный перерыв, то это достаточный повод задуматься. То есть уже понятно, что сюда не в любое время можно прийти. При этом нет даже телефона, по которому можно было бы позвонить и уточнить, когда можно будет получить пропуск. В итоге, чтобы пройти в эту компанию, "ориентированную" на людей, на клиентов и гостей, как декларируется, приходится самостоятельно пройти множество бюрократических препон. На этом примере очевидно, что декларация работодателя не соответствует его действиям прямо со входа.

Хороший интервьюер сам обязательно спросит, есть ли у вас какие-то дополнительные вопросы, а отличный кандидат задаст все интересующие вопросы, считает Мария Боченкова. Даже если на первый взгляд все понятно, обязательно заранее подготовьте и задайте несколько вопросов. Это покажет вашу заинтересованность в вакансии. Спросите о деталях работы, команде, корпоративных ценностях, задачах, перспективах и даже проблемах, с которыми, возможно, придется столкнуться. Постарайтесь максимально узнать о том, что вас ждет. Выбирают не только вас, но и вы. 

Если во время интервью рекрутер ничего не рассказал о вашем предшественнике, можно уточнить, почему возникла вакансия. Вы также можете подробнее узнать о потенциальном руководителе. Скорее всего, с ним вам тоже придется встретиться для принятия окончательного решения, но уже на первых этапах можете попросить собеседника поделиться своими впечатлениями или спросить, что важно для руководителя в сотруднике.

Подробнее о том, как разговаривать с будущим работодателем о зарплате, премиях и бонусах, мы также обсуждали в нашем подкасте "По карману".

Опасайтесь мошенников

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Рынок труда огромный, так что и здесь остается риск нарваться на мошенников. В Superjob есть главные правила, которые нужно помнить. 

  • Ни за что не платите и не покупайте. За трудоустройство платить не нужно — ни за предварительное обучение, ни за оформление документов и т.п. Получив деньги, такие фирмы, как правило, исчезают.
  • Не верьте вакансиям, которые предлагают большой оклад за незначительную занятость. Сервис рекомендует не тратить время на выяснение, что за обманная схема за этим прячется. 
  • Не соглашайтесь на испытательный срок без договора. Испытательный срок всегда оплачивается, а предложение поработать неделю-другую, чтобы решить, оформлять ли вас, — незаконно. Исключение — тестовое задание, которое остается частью конкурсного отбора.

О чем не нужно упоминать в резюме и на собеседовании

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Можно подбирать формулировки ответов, но говорить стоит максимально правдиво. Ведь если ложь всплывет, то это будет лишним поводом для работодателя расстаться с вами.

Но все же не всю информацию нужно доносить до рекрутера, если вас не спросят в лоб. В Superjob считают, что можно умолчать о слишком коротком сроке работы, если он не зафиксирован в трудовой, подработке и неудачных проектах. 

Еще сервис советует проверить свои страницы в социальных сетях. По данным его исследовательского центра, каждая третья компания проверяет аккаунты кандидатов. Поэтому там не должно быть ничего, что может смутить будущего работодателя.

Татьяна Баскина рекомендует не писать в резюме ничего о личностных качествах. Логика простая: все пишут одно и то же — прекрасное, но банальное. Рассказ о личных качествах и хобби лучше приберечь для интервью. 

При составлении резюме вообще работают три простых правила: 

  • следите за грамотностью;
  • указывайте опыт работы, релевантный для вакансии;
  • не делайте резюме слишком креативным. Только если этого не требует вакансия — да и то за творческую часть обычно отвечает портфолио. В остальном резюме должно быть максимально лаконичным, чтобы рекрутер мог быстро его прочитать.

Как получить обратную связь

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Рекрутер обещал, но не перезвонил. Ситуация неудивительна, но что делать? Все эксперты оказались единодушны — звонить/писать самому. По мнению работодателей, "активность соискателя — верный признак заинтересованности в работе".

Впрочем, около 38% опрошенных Superjob кадровиков все-таки считают, что отсутствие ответа уже означает отказ и обрывать телефон не стоит. 

Татьяна Баскина напоминает, что долгое молчание после собеседования не всегда обязательно плохой знак. Это может, наоборот, говорить о тщательном подходе компании к найму. То есть организация не "тушит пожар", затыкая вакансию, а вдумчиво ищет подходящего ей кандидата. Как правило, это верно для топовых позиций с высоким уровнем ответственности.

Елена Лондарь поделилась схемой взаимодействия, которую обычно предлагает на встрече: три дня после собеседования — если нет звонка от рекрутера, то соискатель может считать это отказом и двигаться дальше.

Можно ли узнать, почему отказали

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Как минимум можно попытаться. Спросите, чего не хватило на интервью, какого кандидата работодатель хотел видеть на этой должности и почему именно вы не подошли, советует Мария Боченкова. Она уверена, грамотный рекрутер даст адекватную обратную связь и даже, возможно, какие-то рекомендации на будущее. 

Елена Лондарь, в свою очередь, отметила, что рекрутеры не любят объяснять отрицательный ответ — с учетом административной ответственности за возможную дискриминацию по полу, возрасту или другим признакам делать это они стараются очень осторожно. 

В любом случае, настаивают эксперты, отказ — это не трагедия, а неотъемлемая часть поиска работы. Он помогает проанализировать ошибки и выстроить дальнейшую карьерную стратегию.

Типичные ошибки на собеседовании

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Эксперты назвали несколько главных оплошностей, которые влияют на решение работодателя о предложении соискателю места. 

  • Не получилось показать мотивацию.
  • Не удалось подтвердить заявленные в резюме навыки. 
  • Излишне негативное отношение к бывшему работодателю.  
  • Пренебрежение правилами этикета. Не опаздывайте. А если все-таки задерживаетесь, предупредите. Универсальное правило, которое важно соблюдать всегда, настаивают рекрутеры.
  • Подкачал внешний вид. Не то чтобы рекрутеры выступали за жесткий дресс-код или против свободы самовыражения. Скорее, нужно правильно соотносить, соответствует ли внешний вид месту, куда вы идете собеседоваться. То, что позволено бармену или дизайнеру, едва ли подойдет топ-менеджеру банка. 

Все это сводится к общей ошибке — плохая подготовка.

Стоит ли обращаться в агентство по трудоустройству

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Кадровые агентства бывают разные: 

  • рекрутинговые — подбирают персонал для работодателей; 
  • по трудоустройству — помогают искать работу соискателям;
  • аутсорсинговые — сами по себе являются работодателями и выполняют работу, которая для других компаний непрофильная. 

Вопрос только в том, кто платит: в первом случае — это работодатель, а вот во втором придется заплатить уже соискателю. Целесообразность таких вложений — дело сугубо индивидуальное. Большинство и сами могут составить эффективное резюме с помощью рекомендаций на открытых сайтах. 

Елена Лондарь отметила, что для обычного соискателя обращаться в агентства по трудоустройству, как правило, просто невыгодно. 

А вот откликаться на вакансии рекрутинговых агентств стоит обязательно, советует Мария Боченкова. Если вы ранее сотрудничали с агентством и снова в поиске работы, свяжитесь с рекрутером, с которым уже общались. Возможно, у него уже есть подходящие для вас вакансии. Более того, в агентствах бывают позиции, которых нет в открытом доступе. Некоторые предложения можно эксклюзивно рассмотреть только в агентстве. Не закрывайте для себя такой источник поиска.

Увольнение может быть спонтанным, может быть продуманным, но стоит помнить, что на рынке труда есть своя сезонность. Традиционные "высокие сезоны" — весна и осень, в это время вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если важен именно выбор и количество возможностей, то планировать поиск новой работы стоит на март-апрель и сентябрь-октябрь, советуют в HeadHunter. В мае и летом работодатели, как правило, не очень активны — из-за праздников и отпусков, а в конце и начале года им не до поиска новых сотрудников.

Арина Раксина

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