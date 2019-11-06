Как пройти собеседование и получить работу. Советы рекрутеров

"Собеседование должно быть переговорами равных партнеров. Я очень рекомендую соискателям настроить себя на то, что работодатель точно так же заинтересован в них, как и они в предлагаемой работе. Собеседование не должно становиться выпрашиванием работы", — настаивает Елена Лондарь. Так что она советует обязательно обращать внимание уже на то, как вас встречают. Старайтесь уже на первом собеседовании понять, какая у компании корпоративная культура, какие у нее ценности, насколько комфортно будет работать там каждый день.

Например, если компания сразу на ресепшене заявляет крупными буквами, что она "про людей" или "про свободу", и при этом вы сталкиваетесь с бюро пропусков как на режимном объекте, которое к тому же закрыто на обеденный перерыв, то это достаточный повод задуматься. То есть уже понятно, что сюда не в любое время можно прийти. При этом нет даже телефона, по которому можно было бы позвонить и уточнить, когда можно будет получить пропуск. В итоге, чтобы пройти в эту компанию, "ориентированную" на людей, на клиентов и гостей, как декларируется, приходится самостоятельно пройти множество бюрократических препон. На этом примере очевидно, что декларация работодателя не соответствует его действиям прямо со входа.

Хороший интервьюер сам обязательно спросит, есть ли у вас какие-то дополнительные вопросы, а отличный кандидат задаст все интересующие вопросы, считает Мария Боченкова. Даже если на первый взгляд все понятно, обязательно заранее подготовьте и задайте несколько вопросов. Это покажет вашу заинтересованность в вакансии. Спросите о деталях работы, команде, корпоративных ценностях, задачах, перспективах и даже проблемах, с которыми, возможно, придется столкнуться. Постарайтесь максимально узнать о том, что вас ждет. Выбирают не только вас, но и вы.

Если во время интервью рекрутер ничего не рассказал о вашем предшественнике, можно уточнить, почему возникла вакансия. Вы также можете подробнее узнать о потенциальном руководителе. Скорее всего, с ним вам тоже придется встретиться для принятия окончательного решения, но уже на первых этапах можете попросить собеседника поделиться своими впечатлениями или спросить, что важно для руководителя в сотруднике.

Подробнее о том, как разговаривать с будущим работодателем о зарплате, премиях и бонусах, мы также обсуждали в нашем подкасте "По карману".