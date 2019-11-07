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Суд прекратил дело против замдиректора компании в Чувашии из-за массовой гибели рыбы

Мужчина заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей

ТАСС, 7 нобря. В Чувашии прекратили уголовное дело в отношении заместителя директора - главного инженера филиала ООО "Авангард" "Цивильский бекон" - в связи с массовой гибелью рыбы из-за попадания в пруд навоза. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике заместителю директора - главному инженеру филиала ООО "Авангард" "Цивильский бекон" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам"). Поскольку главный инженер предприятия не судим, свою вину признал в полном объеме, то ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести. Обвиняемый принял меры к ликвидации вреда, причиненного рыбам, в связи с чем уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением фигуранту дела судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По материалам дела, в мае 2019 года в Цивильском районе обвиняемый не обеспечил безопасное и качественное проведение работ по удобрению сельскохозяйственного поля не менее 14 тыс. тонн навоза. Дожди смыли навозную жижу, и она попала в пруд.

По данным следственного управления, это привело к превышению в воде предельно допустимых концентраций аммиака в 1600 раз. В исследованных пробах воды его количество составляло 80 мг на литр при норме не более 0,05 мг на литр. Из-за ЧП произошла массовая гибель рыбы, общая сумма ущерба превысила 23 тыс. рублей. В адрес руководства филиала организации было внесено представление с требованием принять необходимые меры.

Теги
РоссияЧувашия
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