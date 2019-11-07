Попавшая в больницу на отдыхе в Турции россиянка вышла из комы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Россиянка, которая попала в больницу во время отдыха в Анталье, вышла из комы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге, где женщина сейчас проходит лечение.

"Вышла из комы, переведена из реанимации, на следующей неделе реабилитация", - сказал собеседник агентства.

Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook сообщило 28 октября, что находившуюся на отдыхе россиянку 1988 года рождения экстренно госпитализировали 18 октября с подозрением на ишемический инсульт. Женщина была в коме, позже ее перевезли спецбортом санавиации в Санкт-Петербург.