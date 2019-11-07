Проверки проводят в санатории Кисловодска после массового отравления детей

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Проверки проводят в санатории "Смена" в Кисловодске, где отдыхали дети, которые отравились в поезде по пути в Москву. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которому принадлежит санаторий.

"В данный момент на территории санатория проводятся проверочные мероприятия контролирующими органами", - сообщили в пресс-службе.

В ней отметили, что сейчас в санатории никто не жалуется на ухудшение самочувствия. "После отъезда группы от оставшихся 260 отдыхающих санатория "Смена" обращений с жалобами на ухудшение самочувствия не поступало", - отметили в ФМБА.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщала, что группа из 44 детей в возрасте 9-14 лет ехала на поезде из санатория Минеральных Вод в Москву. Вечером 6 ноября восемь детей пожаловались сопровождающему на плохое самочувствие, им оказали медпомощь на железнодорожной станции Россошь.

Позже еще 21 ребенок сообщил сопровождающему о тех же симптомах, по прибытии в Москву 29 детей были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Устанавливаются причины случившегося.