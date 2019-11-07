Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проверки проводят в санатории Кисловодска после массового отравления детей

От оставшихся в санатории "Смена" отдыхающих жалоб на плохое самочувствие не поступало

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Проверки проводят в санатории "Смена" в Кисловодске, где отдыхали дети, которые отравились в поезде по пути в Москву. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которому принадлежит санаторий.

"В данный момент на территории санатория проводятся проверочные мероприятия контролирующими органами", - сообщили в пресс-службе.

В ней отметили, что сейчас в санатории никто не жалуется на ухудшение самочувствия. "После отъезда группы от оставшихся 260 отдыхающих санатория "Смена" обращений с жалобами на ухудшение самочувствия не поступало", - отметили в ФМБА.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщала, что группа из 44 детей в возрасте 9-14 лет ехала на поезде из санатория Минеральных Вод в Москву. Вечером 6 ноября восемь детей пожаловались сопровождающему на плохое самочувствие, им оказали медпомощь на железнодорожной станции Россошь.

Позже еще 21 ребенок сообщил сопровождающему о тех же симптомах, по прибытии в Москву 29 детей были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Устанавливаются причины случившегося.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Путин: Россия продолжит помогать Казахстану в подготовке преподавателей русского языка
Президент России сообщил, что уже прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС