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Российские тесты на ВИЧ способны определить недавно выявленный штамм

Его обнаружили американские ученые

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские тест-системы для диагностики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) могут определять и выявлять все типы вируса, включая штамм, недавно обнаруженный американскими учеными. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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Ранее американские ученые рассказали о том, что впервые с 2000 года обнаружили новый штамм ВИЧ. Его носителями оказались три жителя Демократической Республики Конго.

"Наборы реагентов производства ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора гарантированно и адекватно могут выявить и количественно определить данный вариант вируса. Сегодня можно с уверенностью говорить только о подтверждении наличия еще одного субтипа вируса иммунодефицита человека, а не об открытии нового", - приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Анны Поповой.

В сообщении отмечается, что, поскольку подтвержденный субтип относится к наиболее распространенной и губительной группе М (от англ. main - "главная") разновидности ВИЧ-1, клинические рекомендации для лечения ВИЧ-инфицированных не придется менять. Уже существующие антиретровирусные препараты, по мнению Поповой, будут также эффективны против этого штамма.

Кроме того, как сообщают в ведомстве, в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая пройдет с 25 ноября по 1 декабря 2019 года, в Центрах молекулярной диагностики (CMD) ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора в Москве и регионах РФ можно будет бесплатно пройти консультацию и сделать тест на ВИЧ.

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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