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Россия более года добивается экстрадиции экс-чиновника Минкультуры из Австрии

Как заявил адвокат Бориса Мазо Владислав Мусияка, венский суд постоянно откладывает этот процесс

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия уже более года добивается экстрадиции из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, объявленного в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг его адвокат Владислав Мусияка.

"Вот уже на протяжении года в окружном суде Вены решается вопрос об экстрадиции моего подзащитного из Австрии в Россию. И этот процесс постоянно откладывается", - сказал он.

Официальными комментариями российских правоохранительных структур ТАСС пока не располагает.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что задержанный в четверг за отмывание денег в Австрии экс-чиновник Минкультуры РФ - это бывший директор департамента Минкультуры Борис Мазо, которому в России заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. "Но задержание Мазо проходило не по запросу Российской Федерации, хотя в прошлом году он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи", - сказал источник. Он добавил, что Австрия не уведомляла российские правоохранительные органы о задержании бывшего чиновника Минкультуры.

Мусияка утверждает, что Мазо доставлен на допрос в полицию Австрии, но не задержан. Он не смог уточнить, в связи с чем проводится допрос бывшего чиновника.

Ранее Национальная полиция Испании сообщила, что в Вене удалось задержать "бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации", в Испании арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане России. Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции "во исполнение европейского ордера на арест", выданного судом в Марбелье.

Дело Минкультуры

Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Борис Мазо получил 1 год и 6 месяцев заключения со штрафом 250 тыс. рублей, после приговора Мазо покинул Россию. Ранее сообщалось, что он скрывается в своем особняке в Испании и возвращаться в РФ не собирается.

Теги
АвстрияИспанияРоссия
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