Медведев обсудил с Володиным и руководством ЕР идеи обновления трудового законодательства

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в четверг со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой фракции "Единой России" Сергеем Неверовым и первым замруководителя фракции Андреем Исаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Обсуждались вопросы законотворческой деятельности, а также вопросы совершенствования трудового законодательства в контексте предложений, высказанных Дмитрием Медведевым в ходе пленарного заседания МОТ, а также в ходе обсуждения этой темы с общественными организациями работодателей и профсоюзов", - отметил Осипов.