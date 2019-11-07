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Медведев обсудил с Володиным и руководством ЕР идеи обновления трудового законодательства

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в четверг со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой фракции "Единой России" Сергеем Неверовым и первым замруководителя фракции Андреем Исаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Обсуждались вопросы законотворческой деятельности, а также вопросы совершенствования трудового законодательства в контексте предложений, высказанных Дмитрием Медведевым в ходе пленарного заседания МОТ, а также в ходе обсуждения этой темы с общественными организациями работодателей и профсоюзов", - отметил Осипов.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссияИсаев, Андрей КонстантиновичОсипов, Олег Сергеевич
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