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Начальница отдела спецпроцедур таможенного поста в Петербурге не признала получение взятки

Ее задержали за пропуск без досмотра в Россию контрабандных культурных ценностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Задержанная по делу о получении взятки за пропуск без досмотра в Россию контрабандных культурных ценностей начальница отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста в Петербурге не признала вину. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Ей предъявлено обвинение. Свою вину она не признала", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что 8 ноября в Московском районном суде Петербурга будет решаться вопрос об избрании задержанной меры пресечения. В четверг Василеостровский районный суд города отправил под домашний арест начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Алексея Кокшарова, которого задержали по тому же делу. Свою вину он также не признал.

В конце октября суд в Петербурге отказал следствию в аресте еще двоих сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни, задержанных также по подозрению в получении взятки за непринятие мер для пресечения противоправного ввоза на территорию России культурных ценностей. Вместе с ними был задержан и предполагаемый взяткодатель - бизнесмен.

В Северо-Западном следственном управлении ТАСС ранее поясняли, что речь идет о приобретенных в Европе мебели, исторических и архитектурных ценностях, предназначавшихся для антикварных магазинов. По данным СК, в 2019 году сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки в значительном размере за бездействие при незаконном ввозе на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния, а также ускорения сроков таможенных операций и таможенного контроля.

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