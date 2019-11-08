Власти Калмыкии окажут помощь пострадавшим при пожаре в многоэтажном жилом доме в Элисте

ЭЛИСТА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил максимально быстро провести восстановительные работы в многоэтажном доме в Элисте, где в пятницу произошел крупный пожар и погибла женщина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы республики.

В ночь на пятницу в пятиэтажном жилом доме в Элисте произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибла одна женщина, из дома эвакуировали 52 человек. Как сообщил ТАСС представитель компании "Газпром газораспределение Элиста", в доме произошел пожар. Следователи проводят проверку.

"Ситуация на контроле главы Калмыкии Бату Хасикова, он поручил максимально быстро провести восстановительные работы и определить сумму финансовой помощи пострадавшим. Все задействованные службы сработали оперативно, необходимая помощь оказана своевременно. Здание дома не разрушено, идет подсчет уровня ущерба, в течение дня после тщательной проверки городскими службами коммунальные системы дома будут полностью подключены", - сказали в пресс-службе.

Причина возгорания в квартире выясняется, ведутся оперативно-следственные мероприятия, работает комиссия городского оперативного штаба. Для жильцов дома в школе №17 организовано горячее питание, оказывается медико-психологическая помощь.