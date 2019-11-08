Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Элисте

Разрушений здания не зафиксировано

ТАСС, 8 ноября. Хлопок газовоздушной смеси произошел в ночь на пятницу в жилом доме Элисты в Калмыкии. Один человек погиб, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме г. Элисты. Разрушений дома не наблюдается. Эвакуированы 50 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехали спасатели и медики.

Как пояснил ТАСС представитель экстренных служб Элисты, дом газифицирован, а ЧП связано с бытовым газом. По его информации, эвакуировали 52 человека.

По данным ГУ МЧС по республике, повреждена одна квартира, а погибший, предположительно, являлся ее хозяином. Разрушений здания не зафиксировано. "Разрушений дома нет, имеются незначительные повреждения в квартире", - уточнил собеседник агентства.

В МЧС добавили, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе школы №17, однако они решили остаться у родственников.

Теги
РоссияКалмыкия
Реклама на ТАСС
Бывший японский чиновник приговорен в КНР к пожизненному заключению за ввоз наркотиков
Такума Сакураги был арестован в 2013 году с 3 кг стимулирующих средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС