Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Элисте

ТАСС, 8 ноября. Хлопок газовоздушной смеси произошел в ночь на пятницу в жилом доме Элисты в Калмыкии. Один человек погиб, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме г. Элисты. Разрушений дома не наблюдается. Эвакуированы 50 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехали спасатели и медики.

Как пояснил ТАСС представитель экстренных служб Элисты, дом газифицирован, а ЧП связано с бытовым газом. По его информации, эвакуировали 52 человека.

По данным ГУ МЧС по республике, повреждена одна квартира, а погибший, предположительно, являлся ее хозяином. Разрушений здания не зафиксировано. "Разрушений дома нет, имеются незначительные повреждения в квартире", - уточнил собеседник агентства.

В МЧС добавили, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе школы №17, однако они решили остаться у родственников.