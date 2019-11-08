В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

В столице пройдет целый ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауер штрассе, где сохранился отрезок укрепления. В них примут участие высшее руководство страны, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелу Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). Состоится возложение венков и цветов, в расположенной там же часовне пройдет поминальная служба по погибшим при попытке сбежать из ГДР.

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Германия отмечает в субботу важную для истории страны дату - 30 лет назад пала Берлинская стена, которая на протяжении десятилетий разделяла государство на две части.

Кульминацией торжеств станет концерт у Бранденбургских ворот, который пройдет вечером. Перед собравшимися выступит Берлинская государственная капелла под руководством Даниэля Баренбойма. С речью к гражданам и гостям обратится глава германского государства.

О других мероприятиях

Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября. С наступлением сумерек на исторических зданиях города появляются 3D-проекции, они позволяют совершить путешествие в не столь далекое прошлое. Например, на здании Форума Гумбольдта можно увидеть фасад монументального Дворца Республики, в котором проводились заседания Народной палаты (парламента) ГДР, съезды Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), концерты и различные фестивали. Величественное здание было полностью снесено в 2008 году.

Различные мероприятия организованы в районах Берлина, где 30 лет назад разворачивались исторические события. Среди них, например, площадь Александерплац, на которой 4 ноября 1989 года состоялась крупнейшая в ГДР демонстрация за свободу слова и собраний; бывший контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли" на Фридрихштрассе, бульвар Курфюрстендамм, ставший местом первых встреч жителей восточной и западной частей города.

По всему городу организованы выставки под открытым небом, на которых представлены цитаты и воспоминания свидетелей падения стены. Над улицей 17-го июня, ведущей с западной стороны к Бранденбургским воротам, развевается разноцветный "флаг". Это проект американского дизайнера Патрика Шерна с говорящим названием - Visions in Motion ("Мечты в движении"). Конструкция длиной 150 м состоит из 100 тыс. лент, на 30 тыс. из которых люди оставляли свои послания, делились воспоминаниями, надеждами, ожиданиями.

От возведения до падения

Берлинская стена стала одним из главных символов "холодной войны". Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. По некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев.

Когда пошли слухи, что восточногерманское правительство собирается воспрепятствовать дальнейшей миграции при помощи заграждения, Ульбрихт в одном из своих выступлений произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой. "Никто не собирается строить стену", - заявил он, а через два месяца Германия оказалась разделена на десятилетия не только идеологически, но и физически. Фразу Ульбрихта до сих пор часто обыгрывают в германских СМИ, когда политики нарушают свои обещания.

Первые заграждения из колючей проволоки разделили некогда единый город в ночь с 12 на 13 августа, однако возведение бетонных конструкций началось 18 августа. Впоследствии стена становилась все более непреступной, а к 1989 году представляла собой скорее пограничную зону, состоявшую, помимо непосредственно стены, из земляных рвов, противотанковых укреплений, сторожевых вышек и минных полей.

После того, как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседей за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев. Берлинская стена, таким образом, по сути потеряла свой смысл - она больше не смогла сдерживать население немецкого социалистического государства.