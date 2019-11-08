В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Германия отмечает в субботу важную для истории страны дату - 30 лет назад пала Берлинская стена, которая на протяжении десятилетий разделяла государство на две части.
В столице пройдет целый ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауер штрассе, где сохранился отрезок укрепления. В них примут участие высшее руководство страны, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелу Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). Состоится возложение венков и цветов, в расположенной там же часовне пройдет поминальная служба по погибшим при попытке сбежать из ГДР.
Кульминацией торжеств станет концерт у Бранденбургских ворот, который пройдет вечером. Перед собравшимися выступит Берлинская государственная капелла под руководством Даниэля Баренбойма. С речью к гражданам и гостям обратится глава германского государства.
О других мероприятиях
Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября. С наступлением сумерек на исторических зданиях города появляются 3D-проекции, они позволяют совершить путешествие в не столь далекое прошлое. Например, на здании Форума Гумбольдта можно увидеть фасад монументального Дворца Республики, в котором проводились заседания Народной палаты (парламента) ГДР, съезды Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), концерты и различные фестивали. Величественное здание было полностью снесено в 2008 году.
Различные мероприятия организованы в районах Берлина, где 30 лет назад разворачивались исторические события. Среди них, например, площадь Александерплац, на которой 4 ноября 1989 года состоялась крупнейшая в ГДР демонстрация за свободу слова и собраний; бывший контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли" на Фридрихштрассе, бульвар Курфюрстендамм, ставший местом первых встреч жителей восточной и западной частей города.
По всему городу организованы выставки под открытым небом, на которых представлены цитаты и воспоминания свидетелей падения стены. Над улицей 17-го июня, ведущей с западной стороны к Бранденбургским воротам, развевается разноцветный "флаг". Это проект американского дизайнера Патрика Шерна с говорящим названием - Visions in Motion ("Мечты в движении"). Конструкция длиной 150 м состоит из 100 тыс. лент, на 30 тыс. из которых люди оставляли свои послания, делились воспоминаниями, надеждами, ожиданиями.
От возведения до падения
Берлинская стена стала одним из главных символов "холодной войны". Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. По некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев.
Когда пошли слухи, что восточногерманское правительство собирается воспрепятствовать дальнейшей миграции при помощи заграждения, Ульбрихт в одном из своих выступлений произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой. "Никто не собирается строить стену", - заявил он, а через два месяца Германия оказалась разделена на десятилетия не только идеологически, но и физически. Фразу Ульбрихта до сих пор часто обыгрывают в германских СМИ, когда политики нарушают свои обещания.
Первые заграждения из колючей проволоки разделили некогда единый город в ночь с 12 на 13 августа, однако возведение бетонных конструкций началось 18 августа. Впоследствии стена становилась все более непреступной, а к 1989 году представляла собой скорее пограничную зону, состоявшую, помимо непосредственно стены, из земляных рвов, противотанковых укреплений, сторожевых вышек и минных полей.
После того, как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседей за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев. Берлинская стена, таким образом, по сути потеряла свой смысл - она больше не смогла сдерживать население немецкого социалистического государства.
О новых правилах, предусматривающих свободу передвижения для граждан ГДР, на пресс-конференции 9 ноября 1989 года объявил член политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовский. Несмотря на сложную формулировку, смысл сказанного им сводился к следующему: жители ГДР могли покинуть страну через контрольно-пропускные пункты. Для многих это стало абсолютной неожиданностью. Сотни тысяч восточных немцев с ликованием устремились к КПП на границе между Западным и Восточным Берлином. Первый шлагбаум был открыт в тот же день в 22:30 по местному времени.
Сразу после падения Берлинской стены в непосредственной близости от знаменитого моста Обербаумбрюкке была создана знаменитая галерея East Side Gallery, которая является самым известным из сохранившихся участков былого сооружения и привлекает к себе многочисленных туристов. Около 120 художников из более 20 стран написали на блоках на отрезке в 1,3 км картины, в том числе отражающие политические события, произошедшие в Германии в 1989-1990 годы.
Что изменилось с тех времен?
Если проехать по автобану с востока на запад Германии, при пересечении бывшей германо-германской границы невооруженным глазом можно заметить, как в "старых" землях сразу прибавляется автомобилей на дороге, насколько активнее жизнь, насколько выше экономический уровень. Еще несколько лет назад различия были разительны. Доходы людей в западных землях были порой на 30% выше заработков их восточных коллег. Уровень безработицы на востоке страны был вдвое выше, чем на западе, и равнялся примерно 14%. Это обстоятельство стало причиной оттока населения, в первую очередь, молодых высококвалифицированных специалистов, в западные регионы.
О сегодняшней ситуации эксперты спорят. Одни полагают, что восточные федеральные земли вообще уже достигли уровня развития западных земель, и указывают, что опустевшие, покинутые коммуны, которые часто приводят в пример восточногерманские политики, есть и в "старых" регионах. Другие же утверждают, что Восточная Германия еще 15-20 лет будет зависеть от финансовой помощи.
Между тем, западные немцы не довольны, что им до сих пор приходится платить введенный в 1991 году "налог солидарности" (5,5% от суммы подоходного налога), который направляется на развитие восточных земель. Более 70% жителей западногерманских регионов выступают за его отмену. Берлин продолжает выделять восточным районам крупные средства на преодоление проблем в экологии, промышленности, жилищном строительстве, который в конечном счете связаны с былым разделом страны. Благодаря финансовым вливаниям сегодня на востоке страны бурно развиваются производство продуктов питания, металлообработка, машино- и автомобилестроение, химическая и электротехническая отрасли, а скоростные автомагистрали подчас находятся в лучшем состоянии, чем на западе страны.
Правительство ФРГ планирует начать постепенную отмену "налога солидарности" лишь в 2021 году.