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Погибшие при пожаре под Курском дети проживали в неблагополучной семье

Первый замгубернатора региона Станислав Набоко сообщил, что дом, где произошел пожар, был оборудован датчиком пожарной сигнализации

КУРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Трое детей, погибшие в понедельник в результате пожара, в Курской области, проживали в неблагополучной семье, сообщил в ходе оперативного заседания первый замгубернатора региона Станислав Набоко.

Тела троих детей нашли в понедельник в поселке Пристень при тушении пожара в частном доме. Родители с одним ребенком смогли покинуть горящий дом.

"Датчиком [пожарной сигнализации] это жилье укомплектовано было, датчик сработал и сработал таким образом, что разбудил даже соседей. По всей видимости, неблагополучность данной семьи внесла свою лепту с тяжелыми последствиями", - сказал Набоко.

По словам замгубернатора региона, в последнее время количество пожаров на территории региона увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В решении сложившейся проблемы на очередной комиссии по чрезвычайным ситуациям примут участие все муниципалитеты области.

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РоссияКурская область
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