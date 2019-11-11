Следствие по делу Голунова продлили до февраля

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Срок предварительного расследования по делу о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов, продлен до 7 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Сегодня стало известно, что срок предварительного расследования продлен до 7 февраля", - сказал он.

В ходе заседания в понедельник по жалобе адвоката на бездействие следствия стало известно, что делу присвоен гриф "секретно".

"Наличие документов, содержащих государственную тайну, не может служить препятствием для ознакомления заинтересованного лица с процессуальным решением и материалами, послужившими основанием для его принятия", - отметил адвокат. Бадамшин попросил суд истребовать материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками МВД в отношении Голунова. В связи с этим суд отложил заседание на 15:00 мск 15 ноября.