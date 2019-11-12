Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу

Он будет проходить процедуру по снижению внутричерепного давления
Джимми Картер Neil Hall/Pool Photo via AP
Описание
Джимми Картер
© Neil Hall/Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован в Атланте (штат Джорджия) для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter неправительственной организации The Carter Center.

На эту тему
"Лучший из бывших": экс-президент США Джимми Картер за пять лет до столетия

"Бывший президент США Джимми Картер сегодня вечером был помещен в больницу при Университете Эмори для процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением из-за его недавних падений, - указывается в заявлении. - Процедура намечена на завтрашнее утро". По словам представителей центра, вместе с ним в больнице находится его жена Розалин.

95-летний Картер 21 октября был госпитализирован с переломом костей таза, но уже через несколько дней его выписали из больницы. Бывший глава государства упал у себя дома. В мае он попал в больницу с переломом шейки бедра.

Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс (штат Джорджия) в семье фермера. С 1947 по 1953 год служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, вышел в отставку после смерти отца, вернулся на ферму и занялся расширением семейного сельскохозяйственного бизнеса. В 1962 году был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году - губернатором родного штата.

Белый дом демократ Картер возглавил в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом. В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рейгану. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и распорядился бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

Теги
СШАКартер, Джимми
Реклама на ТАСС
В Якутии построят 43 новых пожарных депо по госпрограмме обеспечения безопасности
Также для региона закупят 137 единиц пожарной техники, на эти цели направят свыше 13 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС