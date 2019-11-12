В ЮНИСЕФ рассказали о масштабах смертности от детской пневмонии

ПРЕТОРИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 800 тыс. детей в возрасте до пяти лет умерли в минувшем 2018 году из-за пневмонии. Об этом говорится в новейшем докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), распространенном во вторник в странах Африки.

"Ежедневно около 2200 детей, не достигшие пятилетнего возраста, умирают от пневмонии, которая поддается лечению", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Она подчеркнула, что более ответственное отношение мирового сообщества к недопущению и профилактике этого заболевания, включая вакцинацию, способно спасти миллионы жизней.

Наиболее критическое положение с детской пневмонией сложилось в Нигерии, где в минувшем году от нее скончались 162 тыс. детей. В Демократической Республике Конго количество детских смертей от пневмонии составило 40 тыс., в Эфиопии - 32 тыс. Специалисты отмечают, что болеют в первую очередь дети, которые живут в условиях недостатка пищи и загрязненной окружающей среды.

Пневмония, или воспаление легких, является инфекционным заболеванием, поражающим ткани легкого. Болезнь поддается лечению антибиотиками.