Экологи предлагают сократить в России квоты добычи белух в просветительских целях

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Добыча белух в России требует законодательного регулирования, в частности, необходимо запретить или сокращать квоты на их вылов и прописать понятие "добычи в культурно-просветительских целях", считают опрошенные ТАСС эксперты - ученые и общественники.

В июне 2019 года вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" заявил, что правительство России приняло решение запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях. Поводом к такому решению стал широкий резонанс, который вызвало существование "китовой тюрьмы" в Приморском крае, где содержались выловленные для продажи в Китай косатки и белухи. Вылавливать косаток, по словам Гордеева, можно будет только в научных целях и в рамках квот для народов Крайнего Севера, при этом подобного решения не принято относительно белух. При этом, Росприроднадзор пока не согласовал общие допустимые уловы на белух и косаток в 2020 году.

"Численность различного вида косаток, а также белух в морях Дальнего Востока и Северного Ледовитого океана достаточно высока. Нужно лишь правильно регламентировать деятельность по их добыче и отлову. До сих пор у нас действуют на некоторых животных квоты на добычу в культурно-просветительских целях, хотя это понятие недостаточно прописано в законодательстве", - сообщил ТАСС координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Камчатского экорегионального офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Коростелев.

Он отметил, что ловить этих животных в существенных объемах моряки научились всего несколько лет назад, и пока это делается только в одном конкретном месте. В этом случае постоянное изъятие животных в одном месте может привести к уничтожению небольшой популяции. Это, по его мнению, стало одной из причин того, что Росприроднадзор до сих пор не принял общие допустимые уловы (ОДУ) по косаткам и белухам на следующий год.