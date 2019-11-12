Экологи предлагают сократить в России квоты добычи белух в просветительских целях

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Добыча белух в России требует законодательного регулирования, в частности, необходимо запретить или сокращать квоты на их вылов и прописать понятие "добычи в культурно-просветительских целях", считают опрошенные ТАСС эксперты - ученые и общественники.
В июне 2019 года вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" заявил, что правительство России приняло решение запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях. Поводом к такому решению стал широкий резонанс, который вызвало существование "китовой тюрьмы" в Приморском крае, где содержались выловленные для продажи в Китай косатки и белухи. Вылавливать косаток, по словам Гордеева, можно будет только в научных целях и в рамках квот для народов Крайнего Севера, при этом подобного решения не принято относительно белух. При этом, Росприроднадзор пока не согласовал общие допустимые уловы на белух и косаток в 2020 году.
"Численность различного вида косаток, а также белух в морях Дальнего Востока и Северного Ледовитого океана достаточно высока. Нужно лишь правильно регламентировать деятельность по их добыче и отлову. До сих пор у нас действуют на некоторых животных квоты на добычу в культурно-просветительских целях, хотя это понятие недостаточно прописано в законодательстве", - сообщил ТАСС координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Камчатского экорегионального офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Коростелев.
Он отметил, что ловить этих животных в существенных объемах моряки научились всего несколько лет назад, и пока это делается только в одном конкретном месте. В этом случае постоянное изъятие животных в одном месте может привести к уничтожению небольшой популяции. Это, по его мнению, стало одной из причин того, что Росприроднадзор до сих пор не принял общие допустимые уловы (ОДУ) по косаткам и белухам на следующий год.
"Но если навести порядок в этой сфере, прописать недостающие определения и рассредоточить промысел по всему ареалу, то можно будет обойтись без запретов. У косаток есть небольшие особые экологические группы, но есть и многочисленные морские группировки, которые даже иногда мешают нашим рыбакам. Такие популяции не пострадают от изъятия нескольких особей. Но, конечно, для этого сегодня необходимо получить дополнительные научные данные об этих объектах", - сказал Коростелев.
Регулирование или запрет?
Учитывая историю "китовой тюрьмы" в Приморье, откуда лишь в минувшие выходные удалось окончательно освободить всех животных, запрет на вылов косаток однозначно необходим, уверен главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков.
"Вылов косаток однозначно должен быть запрещен, несмотря на то, что большая косатка не внесена в нашу Красную книгу. Это социальные животные - потеря каждой особи сказывается на всей группе. Что касается белух, то сегодня на них выделяются квоты на вылов для чукчей, для коряков. Но коренное население Чукотки за последние годы уже уменьшилось, поэтому и квоты по отлову белух можно и нужно сократить", - заметил Раков.
Полный запрет на добычу косаток и белух поддерживает и биолог-охотовед, руководитель группы помощи дельфинам Черного моря Владимир Латка. История с "китовой тюрьмой", говорит он, показала такую необходимость.
"Необходим запрет добычи белух и косаток и полный запрет на продажу морских млекопитающих в страны АТР. Белуха в глазах всего мира - это символ Арктики, а Россия позиционирует себя как главная арктическая страна", - сказал он.