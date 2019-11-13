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Более 40 врачей трудоустроили в селах КБР по программе "Земский доктор"

Среди трудоустроенных врачей есть участковые терапевты и педиатры, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, врачи скорой медицинской помощи, акушеры-гинекологи, психолог-нарколог, хирурги, эндокринологи, рентгенологи, неврологи

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Более 40 врачей узкой специализации, а также педиатры и терапевты трудоустроены в сельских и районных больницах Кабардино-Балкарии (КБР) по нацпроекту "Здравоохранение". Программа, запланированная на 2019 год, выполнена наполовину, заявления на участие продолжают поступать, сообщила в среду ТАСС помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.

"На начало года в районных больницах Кабардино-Балкарии по дефицитным специальностям имелась 91 вакансия, уже трудоустроены 44 врача по программе "Земский доктор", и заявки продолжают поступать. Цель программы - укомплектовать районное первичное звено врачами востребованных специальностей", - сказала Шомахова. Он отметила, что среди земских докторов, пришедших в сельское здравоохранение в этом году, есть участковые терапевты и педиатры, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, врачи скорой медицинской помощи, акушеры-гинекологи, психолог-нарколог, хирурги, эндокринологи, рентгенологи, неврологи.

По ее словам, 40% населения Кабардино-Балкарии проживает в сельской местности, и участие региона в "Земском докторе" будет большим подспорьем в обеспечении квалифицированными врачами лечебных учреждений. Районные больницы продолжают активную работу по привлечению специалистов, размещая свои объявления в том числе и в соцсетях. Так, Эльбрусская районная больница сообщает о наличии вакансий врачей-педиатров, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врача скорой помощи.

В программе "Земский доктор" Кабардино-Балкария участвовала в 2012 и 2014 годы. По итогам для работы в сельской местности были привлечены 225 врача различной специализации. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет, а возраст участника теперь может достичь и 50 лет, ранее по этой программе трудоустраивали молодых врачей.

В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

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