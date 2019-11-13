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Полиция подтвердила проведение проверки по факту вымогательства у Плющенко и Рудковской

Вымогатели требуют у пары 2 млн рублей через социальные сети под угрозой расправы с ними и с их сыном

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подмосковная полиция начала проверку по факту угроз жизни и здоровью 6-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра, а также по факту вымогательства денег у его родителей.

"7 ноября в управление МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательстве денежных средств неизвестным. Сотрудники полиции проводят проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию о вымогательстве у них 2 млн рублей через социальные сети под угрозой расправы с ними и с их сыном. По словам источника, деньги у звездной пары вымогатели требуют не первый месяц.

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