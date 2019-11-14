Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

WP: собаки-терапевты помогут конгрессменам США избавиться от стресса в период импичмента

Таким образом организация Pet Partners намерена привлечь внимание к набирающей популярность в США зоотерапии

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сотрудники некоммерческой организации Pet Partners привели на Капитолийский холм специально обученных собак-терапевтов, чтобы помочь законодателям и сотрудникам их аппарата избавиться от стресса в день начала первых открытых слушаний по импичменту американского президента Дональда Трампа. Об этом рассказала в среду газета The Washington Post.

На эту тему
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Официально непосредственно к импичменту акция не привязана. Собаки, по словам организаторов, пришли для того, чтобы "дать работникам Конгресса, у которых был чрезвычайно тяжелый год, возможность отвлечься от напряженной работы". "Кто, как не пушистая команда любящих, понимающих и политически не ангажированных животных-терапевтов, принесет успокоение и утешение столь усердно трудящимся сотрудникам Конгресса?" - отметили они. Но день был выбран не случайно: в среду в Палате представителей Конгресса США прошли первые публичные слушания по импичменту американского лидера с участием временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Pet Partners своей акцией намерены привлечь внимание к набирающей популярность в США зоотерапии. Однако, как отмечает издание, научное сообщество пока не может точно сказать, насколько она эффективна.

Теги
СШАНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
КС постановил, что владельца земли и дома нельзя штрафовать за проведение богослужений
При этом в КС отметили, что нельзя преобразовывать дом в храм или офис религиозной организации таким образом, что он перестает быть жилым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС