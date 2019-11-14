WP: собаки-терапевты помогут конгрессменам США избавиться от стресса в период импичмента

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сотрудники некоммерческой организации Pet Partners привели на Капитолийский холм специально обученных собак-терапевтов, чтобы помочь законодателям и сотрудникам их аппарата избавиться от стресса в день начала первых открытых слушаний по импичменту американского президента Дональда Трампа. Об этом рассказала в среду газета The Washington Post .

Официально непосредственно к импичменту акция не привязана. Собаки, по словам организаторов, пришли для того, чтобы "дать работникам Конгресса, у которых был чрезвычайно тяжелый год, возможность отвлечься от напряженной работы". "Кто, как не пушистая команда любящих, понимающих и политически не ангажированных животных-терапевтов, принесет успокоение и утешение столь усердно трудящимся сотрудникам Конгресса?" - отметили они. Но день был выбран не случайно: в среду в Палате представителей Конгресса США прошли первые публичные слушания по импичменту американского лидера с участием временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Pet Partners своей акцией намерены привлечь внимание к набирающей популярность в США зоотерапии. Однако, как отмечает издание, научное сообщество пока не может точно сказать, насколько она эффективна.