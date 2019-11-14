Детский омбудсмен Амурской области навестит пострадавших в результате стрельбы в колледже

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что детский омбудсмен в Амурской области Наталья Третьякова в ближайшее время навестит пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске.

"Держим связь с регионом, сейчас главное - оказать всю возможную помощь пострадавшим. Они прооперированы, двое находятся в тяжелом состоянии, один - в удовлетворительном. В ближайшее время региональный уполномоченный навестит пострадавших", - сказала Кузнецова, слова которой в четверг приводит пресс-служба детского омбудсмена.

Она отметила, что находится на постоянной связи как с региональным омбудсменом, так и со всеми уполномоченными структурами. "Чуть больше года прошло с трагедии в керченском колледже, но этого хватило, чтобы потерять бдительность, и не хватило для принятия мер, гарантирующих недопущение подобных трагедий. Почему молодой человек стрелял по своим, уверена, разберутся компетентные органы, и истинные мотивы будем знать позже. Но в чем я уверена, трагедию можно было предотвратить", - подчеркнула Кузнецова.