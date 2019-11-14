Голландская полиция арестовала подозреваемого в убийстве футболиста Мейнарда

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в убийстве бывшего профессионального футболиста Келвина Мейнарда, выступавшего, в числе прочего, за бельгийский футбольный клуб "Антверпен". Об этом сообщило в четверг Информационное агентство Нидерландов ANP.

"Задержан подозреваемый, однако его личность не раскрывается", - отметило агентство. В чем именно он подозревается, также остается неизвестным.

Убийство футболиста произошло вечером 18 сентября. 32-летний Мейнард находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали двое неизвестных на мотоцикле и открыли огонь. Бывший футболист пытался уехать от нападавших, но в результате машина врезалась в здание пожарной службы. Мужчина скончался от полученных травм.

Мейнард выступал за "Антверпен" с 2013 по 2014 год. Также он играл за голландские команды "Воллендам", "Эммен", "Спакенбург", "Квик бойз", португальский "Ольяненси", венгерский "Кечкемет" и английский "Бёртон".

В этом сезоне футболист выступал за любительский клуб "Алфенс бойз". Ранее сообщалось, что Мейнард имел определенные проблемы с полицией.