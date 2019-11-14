Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Голландская полиция арестовала подозреваемого в убийстве футболиста Мейнарда

Информационное агентство Нидерландов ANP сообщило, что его личность не раскрывается

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в убийстве бывшего профессионального футболиста Келвина Мейнарда, выступавшего, в числе прочего, за бельгийский футбольный клуб "Антверпен". Об этом сообщило в четверг Информационное агентство Нидерландов ANP.

"Задержан подозреваемый, однако его личность не раскрывается", - отметило агентство. В чем именно он подозревается, также остается неизвестным.

Убийство футболиста произошло вечером 18 сентября. 32-летний Мейнард находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали двое неизвестных на мотоцикле и открыли огонь. Бывший футболист пытался уехать от нападавших, но в результате машина врезалась в здание пожарной службы. Мужчина скончался от полученных травм.

Мейнард выступал за "Антверпен" с 2013 по 2014 год. Также он играл за голландские команды "Воллендам", "Эммен", "Спакенбург", "Квик бойз", португальский "Ольяненси", венгерский "Кечкемет" и английский "Бёртон".

В этом сезоне футболист выступал за любительский клуб "Алфенс бойз". Ранее сообщалось, что Мейнард имел определенные проблемы с полицией.

Теги
НидерландыМировой футбол
Реклама на ТАСС
Дело историка Олега Соколова
СПбГУ создал центр изучения домашнего насилия после убийства доцентом Соколовым выпускницы
Инициатором создания центра стал профессор кафедры уголовного права вуза Владислав Щепельков, который и возглавил новую структуру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС