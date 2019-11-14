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Захарова: РФ по линии посольства в Кувейте оказывает помощь россиянке Лазаревой

Кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к 15 годам заключения по делу о присвоении государственных средств

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия оказывает необходимое содействие россиянке Марии Лазаревой, приговоренной кувейтским судом к 15 годам заключения по делу о присвоении государственных средств. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы оказываем содействие всем гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации по различным причинам за рубежом, учитывая, что речь идет именно о гражданах России. Госпожа Лазарева таковой является. Поэтому мы по линии российского посольства на месте оказываем ей необходимое содействие", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия находится в тесном контакте с местными властями по данному вопросу.

В понедельник, как сообщило издание Erem News, уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву и ее кувейтского коллегу Саида Дашти к 15 годам тюремного заключения и крупному денежному штрафу по делу о присвоении государственных средств. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 90 дней.

Мария Лазарева и Саид Дашти были арестованы в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы по обвинению в растрате $70 млн государственных средств, выделенных на создание логистического хаба. В мае этого года Апелляционный суд Кувейта определил залоговую сумму в размере почти $66 млн для освобождения осужденной россиянки. После того, как спустя месяц залоговая сумма была снижена до $3,3 млн, Лазарева 13 июня вышла на свободу после ее уплаты.

Теги
КувейтРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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