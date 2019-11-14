Прокуратура проверит все образовательные учреждения Приамурья после стрельбы в колледже

ТАСС, 14 ноября. Прокуратура Амурской области проведет проверки на соответствие требованиям безопасности во всех образовательных учреждениях региона после стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

"В настоящее время организована проверка причин и условий, по которым это особо тяжкое преступление не было предотвращено. Но уже сейчас можно говорить о том, что меры безопасности, которые принимались учреждением образования, не отвечали необходимым требованиям. Мною дано поручение о проведении соответствующей проверки каждого образовательного учреждения на территории всей области", - приводятся в сообщении слова прокурора Амурской области Руслана Медведева.

Также со ссылкой на Медведева в сообщении уточняется, что в колледже, где произошла трагедия, были допущены нарушения со стороны частного охранного предприятия, "которое было привлечено именно для недопущения подобных случаев". "Безусловно, есть вопросы к руководству этого учебного заведения. Предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц", - цитирует пресс-служба Медведева.