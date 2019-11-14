Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске

Прокуратура проверит все образовательные учреждения Приамурья после стрельбы в колледже

Региональный прокурор Руслан Медведев сообщил, что в колледже, где произошла трагедия, были допущены нарушения со стороны ЧОП

ТАСС, 14 ноября. Прокуратура Амурской области проведет проверки на соответствие требованиям безопасности во всех образовательных учреждениях региона после стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

"В настоящее время организована проверка причин и условий, по которым это особо тяжкое преступление не было предотвращено. Но уже сейчас можно говорить о том, что меры безопасности, которые принимались учреждением образования, не отвечали необходимым требованиям. Мною дано поручение о проведении соответствующей проверки каждого образовательного учреждения на территории всей области", - приводятся в сообщении слова прокурора Амурской области Руслана Медведева.

Также со ссылкой на Медведева в сообщении уточняется, что в колледже, где произошла трагедия, были допущены нарушения со стороны частного охранного предприятия, "которое было привлечено именно для недопущения подобных случаев". "Безусловно, есть вопросы к руководству этого учебного заведения. Предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц", - цитирует пресс-служба Медведева.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Мнение
Дело Олега Соколова в зеркале СМИ: может, хватит "плясать на костях"?
Андрей Шитов — о том, как сенсационная криминальная история выглядит в свете международного опыта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС