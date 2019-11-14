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Глава Севастополя поручил проверить безопасность школ после трагедии в Благовещенске

Михаил Развожаев также поручил выделить средства на исправления неполадок, если их выявят

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил еще раз проверить системы безопасности во всех учебных заведениях города после произошедшего в Благовещенске нападения на техникум.

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"Произошла такая ситуация в Благовещенске. <…> На антитеррористической комиссии этот вопрос обсуждали. Еще раз все учебные заведения: школы, техникумы - все проверить. <…> К концу следующей недели необходимо провести проверку всех учебных заведений города на исправность техники безопасности, металлоискателей, тревожных кнопок - которые обязательно должны работать", - сказал Развожаев в четверг на заседании правительства.

Он также поручил исправить неполадки, если какие-то элементы систем безопасности не работают, и при необходимости выделить на это деньги.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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