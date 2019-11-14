Эксперты: стрельбу в школах остановит подготовка педагогов, а не охранные меры

Общественный совет при Министерстве образования Саратовской области выступил с инициативой начать обучать классных руководителей навыкам психодиагностики после трагедий со стрельбой в школах и колледжах, сообщил в четверг ТАСС председатель общественного совета при Министерстве образования Саратовской области, главный внештатный психолог региона Сергей Саратовский.

"Мы все время только охранным законодательством оперируем, думаем, что привлечем дополнительного охранника, и вопрос снимется <…> Мне кажется, что нет атмосферы доверия между учителем и учеником. Для меня важнее сделать так, чтобы учитель знал, чем живет ученик, и тревожился за него, если ему кажется что-то подозрительным. Все превентивные меры должны сводиться к созданию ауры доброты в учебных заведениях, к тому, чтобы пресекалась любая травля, любая агрессия, любые конфликты и споры. В наших учебных заведениях сейчас больше жесткости, чем доброты. Они больше ориентированы на суровость, школьники боятся ЕГЭ, студенты - экзаменов", - считает член Совета по правам человека при президенте России Татьяна Мерзлякова.

Утром в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников, после чего покончил с собой. Один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы.

ТАСС, 14 ноября. Случаи стрельбы в российских учебных заведениях можно предотвратить не наращиванием мер по их физической охране, а специальной психологической подготовкой педагогов, которые должны более внимательно относиться к своим ученикам и получить необходимые навыки для выявления проблемных подопечных и работы с ними, считают опрошенные ТАСС психологи и представители педагогического сообщества.

Эксперты уже приступили к разработке образовательной программы, которую можно было бы включить в программу повышения квалификации. Учителей предлагают обучать навыкам общения и профилактики отклоняющегося, в том числе агрессивного поведения у учеников.

"Дело в том, что классный руководитель охватывает меньшее число учеников, чем школьные психологи, чаще наблюдает ребят, и это позволяет быстрее и эффективнее реагировать на изменения в поведении ребенка, которые могут говорить о проблемах в коллективах или семьях", - пояснил Саратовский.

Он добавил, что сейчас рассматриваются варианты проведения таких курсов, "в том числе на базе общественных организаций, которые на грантовой основе могли бы это делать". Окончательно программу планируют сформировать к середине декабря, затем решение будет приниматься совместно министерством образования региона и заинтересованными организациями.

"Очень часто подобные ситуации происходят не на пустом месте, во многих случаях агрессия или другое странное поведение проявляется прежде, чем произойдут несчастья. Поэтому тут очень важна роль не только психологов, но и родителей, педагогов и самих учащихся для предотвращения трагедий", - добавил Саратовский.

Работающим в школах и других учреждениях образования педагогам часто не хватает наблюдательности и умения увидеть, что ученику требуется помощь, считает доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Евгений Черный.

"Если педагог "включен", если он видит, что происходит с учащимися, что кого-то "клюют", кого-то унижают, кого-то "троллят" и так далее, если они это замечают, если они видят, что человек какой-то не такой... он не включен в работу группы, он одинок, он сидит один, он ни с кем не общается или его поведение отличается каким-то другим образом, отклоняется в какую-то сторону, - это уже причина, чтобы выделить этого человека в так называемую группу риска, и дальше думать и советоваться с коллегами, что делать, кто, что замечал, собрать информацию об этом человеке, попытаться разобраться, как он живет, что у него происходит дома, и так далее. "Включаться в человека" - больше ничего", - считает специалист.

Директор Института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), кандидат психологических наук Александр Вихман считает, что учителя должны прислушиваться к информации, которая поступает к ним изнутри ученического коллектива и работать над тем, чтобы получать эту информацию.

"Есть какие-то системные подходы, системная работа, которая работает весьма превентивно, то есть, например, банальная, но очень важная вещь - формирование благоприятного климата, чтобы информация формальная и неформальная свободно циркулировала между учениками, педагогами, психологом, администрацией школы. Нарушение коммуникаций, взаимодействие между субъектами образовательной среды (по принципу) "не выносим ссор из избы", отсутствие реакции на агрессию - все это сильно ухудшает ситуацию с конфликтогенностью внутри образовательной среды", - сказал он.

Развитие психологических служб

Как сообщила ТАСС депутат Госсовета Удмуртии, председатель комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике Татьяна Ишматова, на данный момент психологические службы в образовательных учреждениях страны, в том числе колледжах и училищах, существуют и работают, однако в данном случае стоит обратить внимание на то, что подростки или даже преподаватели не должны бояться обращаться в них.

"Я думаю, что службы психологической помощи скоро будут востребованы как врачи, как доктора, но должно прививаться отношение, что обращаются в них не просто больные люди, а что это действительно нормально. Нам профессию психологов необходимо адекватно воспринимать ", - считает Ишматова.

Она добавила, что необходимо повышать уровень профессионализма работающих в школах психологов. По ее словам, вспышки агрессии студентов и школьников в образовательных учреждениях говорят о том, что работа в данном направлении ведется недостаточная.

"Подготовка таких кадров, должна быть на другом уровне. Посмотрите какое образование у нас получают медики, сколько лет они обучаются и какую ответственность несут. Пока об особой эффективности имеющихся кадров, если обобщать, мы не можем говорить", - добавила Ишматова.

В департаменте образования и науки Курганской области ТАСС рассказали о том, что в регионе ведется работа по психологическому сопровождению не только с учащимися, но и с их родителями, для жителей отдаленных населенных пунктов работает мобильная служба и функционирует горячая линия. Тем не менее, остается ряд проблем, которые предстоит решить.

"Кадровая проблема: отсутствие или недостаточное количество специалистов, и, как следствие, большая нагрузка на одного педагога-психолога, значительно более 500 обучающихся. Среди других причин - слабая материально-техническая база, невозможность оказания психолого-педагогической помощи ребенку в случае отказа от данной помощи его родителей или законных представителей", - рассказали в департаменте.

Социально-психологическая служба, работающая во всех образовательных организациях Курской области, на практике оказывает помощь подросткам группы риска, их родителям и включает свыше 300 педагогов-психологов, а также более 170 социальных педагогов.

"Система психологической помощи ведет работу в рамках своей компетенции. Для расширения этой работы необходимо организовать межведомственное взаимодействие с другими отраслевыми структурами", - сообщила в беседе с ТАСС глава комитета образования и науки региона Наталья Пархоменко.

По ее словам, в регионах уже ведется работа, согласно концепции развития психологической службы в системе образования до 2025 года. Так, Курский институт развития образования выступает пилотной площадкой по применению стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере образования)" в режиме адаптации, разработаны и реализуются в Курской области дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, направленные на достижение педагогами-психологами соответствия профессиональному стандарту.