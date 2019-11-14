Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил полномочия руководителя муниципального образования в связи с инцидентом, при котором он оскорбил сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации Псковской области.

Накануне местные СМИ опубликовали видеозапись, запечатлевшую, как Сопотов на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. На видео он также поясняет, что водитель, на защиту которого встал чиновник, вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей.

"Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района. По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии. У меня была встреча с губернатором, на которой я проинформировал его о своем решении", - цитирует пресс-служба Сопотова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального исполкома "Единой России", на имя секретаря регионального отделения Александра Козловского поступило заявление от Сопотова "о сложении полномочий секретаря печорского районного местного отделения партии".

В среду в пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили ТАСС, что в связи с инцидентом псковская полиция начала проверку. Соответствующее поручение дал начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Позже о проведении служебной проверки в отношении Сопотова объявил и губернатор региона Михаил Ведерников.